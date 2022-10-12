«Рексофт» и «Конветроник» расширяют партнерство в транспортной и логистической отраслях

«Рексофт» (Reksoft), один из российских разработчиков цифровых решений, и компания «Конветроник» (Convetronic), производитель и поставщик автоматизированных комплексов для транспортной̆ и логистической̆ отраслей̆, сообщают о расширении партнерства. Об этом CNews сообщили представители компаний.

Компании успешно сотрудничают более четырех лет в сфере автоматизации аэропортов и логистических центров. Потребность в расширении сотрудничества связана с повышенным интересом отраслей к импортозамещению.

В партнерстве компания «Рексофт» отвечает за разработку и поставку ИТ-продуктов и всего комплекса программного обеспечения (ПО). В зону ответственности компании «Конветроник» входит проектирование, производство, поставка и запуск технологических решений (оборудования). Отдельно отметим, что все ИТ-продукты и оборудование, поставляемые в рамках партнерства, спроектированы и произведены в России и состоят из отечественных компонентов.

«В текущих реалиях заказчики особенно ценят наличие практического опыта внедрений. Команда "Конветроник" и "Рексофт" имеет за своими плечами более 20 успешных совместных внедрений в аэропортах и логистических комплексах абсолютно разного масштаба. Мы глубоко понимаем специфику разных заказчиков, начиная от полного набора систем, которые надо замещать, до построения логики финансирования проектов», — рассказал о партнерстве Михаил Прохоров, коммерческий директор «Конветроник».

«В прошлом году "Рексофт" выделил направление транспорта и логистики в отдельное бизнес-подразделение. У "Рексофт" и "Конветроник" есть не только слаженная команда, но и понимание того, в чем состоят потребности заказчиков в текущей ситуации. Совместно с "Конветроник" мы намерены работать над рядом полномасштабных отраслевых решений, включающих все уровни: системы управления, промышленную автоматику, механическое оборудование», — рассказал о целях развития партнерства Александр Семенов, директор департамента транспорта и логистики «Рексофт».

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«Конветроник» (Convetronic) — производитель автоматизированных комплексов для транспортной и логистической отраслей: аэропорты, грузовые терминалы, логистические и фулфилмент центры. Компания производит и запускает системы обработки багажа, системы автоматизации предполетного досмотра, технологические решения сортировочных центров.

«Рексофт» (Reksoft) — один из российских разработчиков цифровых решений, обладающий значительным опытом по созданию цифровых проектов для таких отраслей как банки и финансы, государственный сектор, ритейл, транспорт, логистика, ИТ, телеком, медиа, гостиничный бизнес.