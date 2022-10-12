Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД

АСКОН и Пермский завод «Машиностроитель» (входит в структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») заключили соглашение об отработке импортонезависимого программного комплекса АСКОН для проектирования и управления жизненным циклом изделия на отечественных операционных системах и системах управления базами данных. Документ подписали директор по ИТ Пермского завода «Машиностроитель» Олег Фофанов и генеральный директор АСКОН Максим Богданов. Об этом CNews сообщили представители АСКОН.

Фундаментом соглашения стали многолетнее партнерство сторон в сфере автоматизации и планомерные действия Пермского завода «Машиностроитель» по построению импортонезависимой цифровой инфраструктуры. В 2020 г. на предприятии провели миграцию PLM-комплекса АСКОН на российскую СУБД Postgres Pro. Следующим шагом запланировано тестирование решений АСКОН на отечественных операционных системах, основанных на ядре Linux.

Общий «стаж» применения программных продуктов АСКОН на Пермском заводе «Машиностроитель» составляет 20 лет, в различных подразделениях используются системы проектирования «Компас-3D» и «Компас-график», BIM-система Renga. Конструкторско-технологическая подготовка производства автоматизирована на базе PLM-комплекса, в состав которого входят система управления инженерными данными «Лоцман:PLM», система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления нормативно-справочной информацией предприятия «Полином:MDM».

Максим Богданов, генеральный директор АСКОН: «Технологическая независимость – это безусловное требование к цифровой среде промышленных предприятий, особенно к объектам критической информационной инфраструктуры. АСКОН ведет системную работу по переводу своих решений на Linux, включая тестирование и апробацию на пилотных площадках. В лице Пермского завода “Машиностроитель” мы видим заказчика экспертного уровня, достигшего значимых результатов в цифровизации. Совместными силами будем отрабатывать PLM-комплекс на отечественных платформах для его промышленного применения».

Директор по ИТ Пермского завода «Машиностроитель» Олег Фофанов: «Если какие-то предприятия до недавнего времени могли относиться к импортозамещению как к модному тренду, то для нас это повседневная жизнь. Когда на рынке появляется конкурентоспособный отечественный продукт, отвечающий требованиям завода по функциональности, мы запускаем тестирование. В случае успешной апробации – приступаем к его внедрению. Сегодня перед нами стоит задача создать экосистему российских продуктов: от операционных систем до прикладного ПО. В части полного импортозамещения инженерного контура нашим партнером стал АСКОН».

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АО «Пермский завод «Машиностроитель» (входит корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») занимается опытно-конструкторской разработкой, серийным изготовлением и модернизацией ракетно-космической техники, производством продукции для авиационной техники, узлов и агрегатов для нужд газодобывающей и нефтяной промышленности, изготовлением теплообменного оборудования для нефтехимических предприятий, бурового оборудования, оборудования для атомных станций.

АСКОН – российский разработчик инженерного программного обеспечения, технологический партнер в создании информационных систем для промышленности и строительства. Офисы компании работают в 30 промышленных центрах России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Компания основана в 1989 г.