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Якутия начинает реализацию масштабного проекта по цифровизации Арктики

В Якутии до конца 2025 г. к высокоскоростному интернету подключат 86 арктических населенных пунктов. Соглашение о реализации проекта «Синергия Арктики» подписали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и глава республики Айсен Николаев. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Подключение ВОЛС обеспечит доступ к высокоскоростному интернету, к сотовой связи четвертого поколения и расширит инфраструктуру связи для более чем 72 тыс. жителей. Реализация проекта «Синергия Арктики» позволит снизить тарифы на интернет для населения Арктики почти в 100 раз.

Покрытие арктических районов оптоволокном будет осуществляться наземным способом и через Севморпуть. Строительство пройдет в три этапа: первый – с декабря 2022 г. по 2023 г., второй будет реализован в 2024 г., а третий, завершающий, этап – в 2025 г. «Итогом проекта станет подключение ВОЛС протяженностью 7000 км, 24 024 домохозяйства и общая пропускная скорость интернета 392 Гбит/с», – сказал министр инноваций региона Анатолий Семенов.

В Якутии уже построено более 13 тыс. километров ВОЛС, к высокоскоростному интернету подключены 373 населенных пункта, в которых проживают 91,2% населения республики, и около 831 тыс. человек имеют доступ к сотовой связи 3G/4G. В 2020 г. к ВОЛС был подключен первый арктический район Якутии – Оленекский, к концу 2022 г. добавится еще один – Анабарский.

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