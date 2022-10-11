Спрос на облачные решения для бизнеса в Архангельской области вырос в два раза

МТС зафиксировала в Архангельской области рост спроса на облачные решения со стороны бизнеса. За первые девять месяцев 2022 г. количество запросов на облачные услуги #CloudMTS выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2022 г. особый интерес к облачным решениям фиксируется со стороны крупного бизнеса и промышленных предприятий Поморья. 40% запросов приходится на крупные судостроительные компании региона, 20% – на горнодобывающие компании. По сравнению с 2021 г. появились также запросы от представителей банков, что говорит о росте доверия финансовых организаций к облачным решениям в целом. Предприятия Архангельска стремятся компенсировать издержки, вызванные разрывом цепочек поставок оборудования и уходом ряда игроков с рынка, за счет альтернативных вариантов организации собственной ИТ-инфраструктуры.

Региональный бизнес намерен переносить в облачные среды базы данных, интернет-магазины, учетные системы, клиентские онлайн-порталы, также тестовые среды для разработки новых сервисов. 40% заявок на облачные сервисы МТС в Архангельской области в 2022 г. связано с подключением решений для информационной безопасности: защиты от DDoS-атак, защитой веб-приложений (услуга WAF Premium), а также комплексных услуг безопасности. 15% компаний региона изучают возможность использовать приложения на базе технологий «1С» в облаке. Например, для автоматизации задач бухгалтерии, налогового учета, кадрового дела.

«На сегодня 37% от портфеля наших корпоративных контрактов приходится на облачные решения. Чтобы помочь архангельскому бизнесу найти новые точки опоры и получить возможность определить для себя наиболее эффективный способ потребления вычислительных ресурсов, всем новым клиентам мы предлагаем при подключении к нашей IaaS-инфраструктуре бонусные 300 тыс. руб. на виртуализацию ИТ-систем, а также на развитие и запуск новых проектов в облаке. Бонусов хватит на то, чтобы несколько месяцев пользоваться решением и изучить все его возможности для компании», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Виртуальная инфраструктура #CloudMTS позволяет запустить ИТ-системы и цифровые бизнес-сервисы без дополнительных затрат на физическое оборудование. Использование облаков снижает расходы на ИТ-решения также за счет возможностей масштабирования – оперативного увеличения или уменьшения потребляемых виртуальных вычислительных ресурсов. Пользователь самостоятельно управляет ими и оплачивает только фактическое использование. Cloud-решения позволяют перевести существенную часть затрат компании на ИТ из капитальных в операционные. В соответствии с SLA, провайдер #CloudMTS гарантирует доступность сервисов не менее 99,95%, что обеспечивает непрерывность работы ИТ-систем заказчика.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.