НИУ ВШЭ: объем валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики составил 4,8 трлн рублей

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировал затраты организаций и населения на развитие цифровой экономики по итогам 2021 г. Результатами исследования с CNews поделились представители НИУ ВШЭ.

Объем валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики, по оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в 2021 г. составил 4,8 трлн руб. Структура затрат на цифровизацию вернулась к доковидному соотношению: доля основных «инвесторов» — организаций — достигла 60,8% (годом ранее — 55,7%); расходы домохозяйств составили 39,2% (в 2020 г. — 44,3%).

Положительный тренд наметился и в динамике анализируемых затрат: темп прироста (+19,3% в фактических ценах к уровню 2020 г.) более чем вдвое превысил доковидный (+8% в 2019 г.).

При этом доля валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в ВВП, продемонстрировавшем опережающий рост (+22%), сократилась с 3,8% в 2020 г. до 3,7% в 2021 г.

2,9 трлн руб. потратили организации на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг (+30,3% в фактических ценах к уровню 2020 г.). Около половины (48%) от этих средств инвестировали финансовые и страховые компании (384 млрд руб.), ИТ-отрасль (378 млрд руб.), телеком-компании (369 млрд руб.) и организации, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность (307 млрд руб.).

Более всего компании нарастили расходы на приобретение программного обеспечения (на 21%), прежде всего российского (его доля в закупках ПО составила 34% против 31% в 2020 г.). Снизились расходы, пик роста которых пришелся на пандемию: на обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием цифровых технологий, а также приобретение цифрового контента.

1,9 трлн руб. достигли расходы населения на цифровые товары и услуги (+5,5% к уровню 2020 г.). Основную долю (58%) в этих расходах занимает оплата услуг электросвязи — на них потрачено более 1 трлн руб.

Примерно в одинаковом объеме население тратит на покупку цифрового контента (276 млрд руб.) и мобильных телефонов (261 млрд руб.). По сравнению с 2020 г. расходы на эти цели выросли на 20 и 18% соответственно. Значительно выше (на 37%) увеличились траты населения на приобретение вычислительной техники (150 млрд руб. в 2021 г.).