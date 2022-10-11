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«Крок» и разработчик гиперконвергентной платформы vStack подписали соглашение о партнерстве

ИТ-компания «Крок» и российский разработчик платформы для виртуализации vStack подписали партнерское соглашение, сообщили CNews представители «Крок».

Сотрудничество с разработчиком vStack позволит «Крок» обеспечить заказчиков высокотехнологичным решением, направленным на развитие ИТ-инфраструктуры и бизнеса в целом. vStack входит в реестр российского программного обеспечения и может заменить ушедшую с рынка платформу от компании VMware.

Гиперконвергентное решение разработано на основе идеи использования стандартного серверного оборудования и состоит из программно-определяемых модулей дата-центра, интегрированных в единую инфраструктуру.

«Мы видим, что сегодня гиперконвергентные решения стали еще более востребованы на российском рынке. Технологическое партнерство с vStack будет способствовать расширению наших возможностей по построению полностью управляемых виртуальных дата-центров уровня Enterprise на базе стандартного серверного оборудования. Нашим заказчикам это дает возможность перевести ИТ из центра затрат в бизнес-актив, увеличить капитализацию компании и усилить конкурентные преимущества бизнеса», — отметил Александр Сысоев, руководитель направления инфраструктурных решений ИТ-компании «Крок».

В основе vStack — собственная операционная система на базе FreeBSD с тонким гипервизором, программно-определяемый слой хранения данных на базе ZFS, а также собственная разработка сетевого стека. Объединение данных технологий позволило добиться высокой эффективности решения. В результате компании смогут получить сокращение издержек за счет отказа от дорогостоящего оборудования и продолжить работу в условиях турбулентности рынка.

«Уникальные технологии, отличные от типовых решений на рынке, позволили нам обеспечить высочайшую производительность платформы, при условии сохранения чистоты кода и простоты эксплуатации», — отметил Евгений Карпов, менеджер по развитию бизнеса vStack

В настоящее время в партнерской экосистеме «Крок» насчитывается более 200 российских вендоров: производителей ИТ-оборудования, вычислительных платформ, аппаратно-программных комплексов и систем хранения данных, а также разработчиков ПО и бизнес-приложений. На основе отечественных решений ИТ-компанией реализовано более 400 проектов импортозамещения в госсекторе, топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, металлургии, транспортной отрасли, банковской сфере и ритейле.

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vStack — гиперконвергентная платформа корпоративного уровня, разработанная компанией ITGLOBAL.COM LABS. Платформа представляет собой единую инфраструктуру программно-определяемых модулей дата-центра. vStack может заменить ушедшее с рынка решение от компании VMware.

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