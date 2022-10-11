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Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла систему обслуживания пассажиров на облачную платформу Yandex Cloud

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила систему бронирования билетов на облачной платформе Yandex Cloud. В систему поступает в среднем до 10 тыс. запросов от пассажиров в секунду. Такой высоконагруженный продукт важно было перенести в облако быстро – систему развернули всего за несколько дней незаметно для всех клиентов. Кроме того, переезд в Yandex Cloud позволил «Уральским авиалиниям» снизить затраты на ИТ-инфраструктуру на 20-25%.

Система обслуживания пассажиров состоит из нескольких частей: сервиса для бронирования авиабилетов и услуг, системы для сотрудников авиакомпании и платформы для работы с компаниями-агентами. Эти системы уже работают на облачной платформе. Также в облаке ведется дополнительная разработка, а отдельные виртуальные машины обеспечивают мониторинг работы критически важных приложений и системы сбора, обработки и хранения логов. Кроме того, ИТ-команда авиакомпании активно применяет сервисы автоматизации контейнерной разработки для отладки работы программных продуктов, управляемую платформу данных для сбора, хранения и анализа информации без риска ее потери и компрометации.

Применение технологий Yandex Cloud помогло авиакомпании сэкономить на капитальных ИТ-затратах. Этого удалось достичь за счет автоматического масштабирования инфраструктуры под нагрузку. Сервис Yandex Manage Service for Kubernetes позволяет использовать и оплачивать ровно тот объем вычислительных мощностей, который необходим под текущую нагрузку каждого проекта.

Также для «Уральских авиалиний» важно хранить персональные данные пассажиров в соответствии с законом №152-ФЗ. Поэтому критичным фактором при выборе провайдера стало наличие у Yandex Cloud независимых дата-центров на территории России.

«Специалисты Yandex Cloud оперативно откликнулись на наш запрос, помогли эффективно провести все настройки, что позволило нам запуститься в кратчайшие сроки. С помощью облачной платформы мы за две недели смогли сделать работу, которую ранее делали за пару месяцев», – сказала Ольга Игошева, заместитель коммерческого директора по ИТ-решениям «Уральских авиалиний».

«За последние полгода не просто отдельные компании, а целые отрасли столкнулись с новыми вызовами, в том числе связанными с переосмыслением ИТ-инфраструктуры. На этом фоне стало еще заметнее, что во многих отраслях, включая авиационную, облако стало равноправной опцией для оперативного решения сложных задач и размещения production-нагрузок», – отметил Александр Черников, коммерческий директор платформы Yandex Cloud.

В первом полугодии 2022 г. транспортная отрасль стала одним из новых отраслевых лидеров по темпам роста потребления сервисов Yandex Cloud. В этом сегменте в два раза увеличился средний чек на приобретение облачных сервисов. Чаще всего крупнейшие авиакомпании используют облачные сервисы для локализации данных систем обслуживания и автоматизации коммуникаций с пассажирами.

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