Treolan начинает поставки оборудования ТМИ

Treolan (входит в группу «Ланит») пополнил ассортимент комплектующих надежными решениями российского производства ТМИ. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Телеком и микроэлектроник индастриз» образована в 2015 г. командой профессионалов в области производства электроники и телекоммуникаций. Компания обладает собственным центром изготовления электроники полного цикла, расположенным в городе Тула.

Портфель вендора включает ряд продуктов, представленных на российском рынке, создание которых осуществляется компанией ТМИ на территории России.

В рамках заключенного соглашения Treolan будет поставлять твердотельные накопители и модули памяти для серверного оборудования, ПК и ноутбуков. Вся перечисленная продукция покрывается гарантией сроком два года с даты продажи конечному заказчику, также возможно оформление расширенной поддержки.

С октября 2022 г. заказать товар можно как со склада дистрибьютора, так и под заказ.

Марк Кельин, менеджер по продукции Treolan: «Пополнение портфеля Treolan российским вендором позволяет нам предложить партнерам широкий выбор продуктов, в частности для участия в тендерах с ограничениями по локализации производства».

Сергей Баринов, директор по продажам «Телеком и микроэлектроник индастриз»: «Вся продукция ТМИ реализована на чипах индустриального класса, что обеспечивает стабильную и надежную работу и в персональных компьютерах, и в серверах начального уровня. Уверен, что ресурсы Treolan предоставят нам дополнительные возможности для роста».

***

Компания Treolan начала свою историю в 1990 г как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.