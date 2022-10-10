RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале

Компания «Октрон», российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных, сообщает о завершении проекта по маркировке UHF RFID метками 20 тыс. особей оленей в трех западных районах Ямало-Ненецкого автономного округа в целях учета поголовья и ветеринарных процедур с использованием RFID считывателя Chainway C72. Заказчик системы — Государственное бюджетное учреждение «Салехардский центр ветеринарии», сообщили CNews представители «Октрон».

Проект реализован Группой «Силтэк» с использованием UHF RFID меток «Силфлекс 3D-А» собственной разработки и своего программного обеспечения «Силлинк: животноводство». Для проекта был выбран UHF RFID считыватель Chainway C72.

«Мы уже не первый раз используем в своих проектах C72. Считыватель демонстрирует хорошую работоспособность RFID антенны на наших ушных бирках, которыми маркируются животные. Позволяет считывать группу меток с расстояния нескольких метров. Что в данном проекте было важно, так как речь идет о большом поголовье животных — от сотен, до тысяч особей. Плюс, эргономические характеристики, в частности, большой и удобный сенсорный дисплей, находят положительный отклик у клиента», — отметил Максим Селиванов, директор департамента технологий сохранности Группы «Силтэк.

«Мы рады, что терминалы компании Chainway позволили всем решить важную государственную социальную задачу — обеспечение идентификации учета поголовья оленей в условиях Крайнего Севера. Программное обеспечение от Группы "Силтэк" легко устанавливается на эти считыватели, что упрощает работу пользователя, а сами терминалы прекрасно считывают наши RFID ушные бирки. В связи с выходом закона об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, в котором есть требования к буквенно-цифровой маркировке, уверен направление UHF RFID будет в России только развиваться и потребует качественных, надежных и доступных аппаратных решений — таких как Chainway», — добавил Богдан Зинченко, директор по развитию отраслевых продаж Группы «Силтэк».

Chainway C72 UHF RFID — защищенный мобильный компьютер корпоративного класса на базе операционной системы Android с классом защиты IP65. Имеет аккумулятор повышенной емкости 8000 мА-час, встроенный сканер штрихкодов с имиджевой технологией. Поставляется с антенной с круговой (4.0dBi) поляризацией с дальностью считывания до 25 метров. Способность считывать RFID метки в условиях их высокой плотности, позволяет эффективно использовать C72 в широком спектре приложений, включая учет основных средств, в ритейле, на складах и для управления автопарком и т.д. Выдерживает падения с высоты 1,5 метров на бетонную поверхность, сохраняет работоспособность при температуре от -20 до +50 оС.

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Дистрибуторская компания «Октрон» специализируется на поставках на российский рынок продуктов для автоматической идентификации и сбора данных. Компания является официальным дистрибутором продукции Chainway, Postek, Seaory, Blooloc, BVK.

Shenzhen Chainway Information Technology Co. Ltd — китайская компания, является поставщиком продуктов и решение в области RFID и технологии штрихового кодирования. Основанная в 2005 г., Chainway как высокотехнологичное предприятие, несколько раз была удостоена звания Лучшего производителя RFID-считывателей. Тысячи клиентов из более 100 стран используют продукты Chainway в логистике, транспортной отрасли, здравоохранении, в финансовом бизнесе, в розничной торговле, энергетике, животноводстве, производстве, для обеспечения безопасности, на складах и т.д. Международные представительства компании, филиалы и партнерская сеть позволяют обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов по всему миру.