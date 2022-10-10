Решение EAM на платформе «1С: предприятие» от IBS включено в реестр российского ПО

Минцифры внесло разработку компании IBS для автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Решение о регистрации программного обеспечения «Система управления промышленными активами (EAM) на платформе «1С: предприятие 8» было принято экспертным советом при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (запись в реестре №14864 от 12.09.2022).

Разработка также вошла в каталог совместимости российского ПО, подготовленный Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Этот перечень позволяет заказчикам находить необходимые отечественные продукты и составлять из них комплексные решения, готовые к внедрению.

Разработанный командой IBS продукт представляет собой модуль для автоматизации процессов ТОиР в составе решений «1С: ERP» и «1С: ERP. управление холдингом». Он обеспечивает сквозную прослеживаемость процессов финансово-хозяйственной деятельности на всем жизненном цикле управления производственными активами.

К стандартным справочникам и объектам «1С:ERP» были добавлены дополнительные справочники и объекты по направлениям «Оборудование» (системы, активы, позиции, классификации, счетчики, кодировка ККС, иерархия оборудования) и «Управление работами» (технологические карты, локальные сметы, журнал дефектов, заказ-наряды, профилактическое ТОиР, перспективное и годовое планирование).

В основе разработки лежат качественные практики зарубежных и российских решений по направлению ТОиР в рамках EAM-систем. Основной акцент сделан на возможности адаптации модуля к бизнес-процессам с помощью средств настройки, без использования программных доработок, а также на бесшовной интеграции с контуром ERP. В дальнейшем специалисты IBS планируют расширить функции системы для решения задач мультиресурсного планирования и управления надежностью оборудования.

EAM от IBS помогает автоматизировать процессы ТОиР в нефтегазовой сфере, металлургии, машиностроении, легкой промышленности и на других крупных промышленных предприятиях.

«Разработанный продукт является синергией лучших мировых практик и многолетнего опыта специалистов нашей компании в области EAM. Система имеет большой потенциал для развития и является оптимальным выбором при решении задач в направлении обеспечения технологической независимости», — отметил Дмитрий Иванов, руководитель проекта разработки решения EAM в компании IBS.

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Компания IBS – ИТ-сервисная российская компания. По данным IDC, она занимает седьмое место на российском рынке по объему выручки, входит в топ-3 компаний на рынке системной интеграции и аутсорсинга IT-систем, занимает четвертое место среди крупнейших поставщиков на рынке разработки заказных приложений, а также входит в топ-10 компаний в сфере консалтинга и кастомизации приложений, аутсорсинга обслуживания компьютерного и сетевого оборудования и хостинга инфраструктурных услуг.