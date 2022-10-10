На портале госуслуг Подмосковья появились новые услуги для пользователей недр

Теперь лица, которые ведут деятельность по использованию недр, могут подать заявки на установление факта открытия месторождения полезных ископаемых и на согласование техпроектов месторождений полностью в электронном виде. Услуги размещены на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Все больше услуг можно получить на региональном портале онлайн. Сейчас жителям доступно 257 услуг. Среди тех, что появились недавно, сразу две связаны с пользованием недрами. Мы перевели их в электронный вид и сократили сроки предоставления услуг, чтобы пользователи недр смогли сэкономить время и продолжить вести работы на участке», – отметила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Когда пользователь недр открывает запасы месторождений полезных ископаемых, он должен сообщить об этом в Минэкологии Московской области. Подать заявление на получение услуги «Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели на региональном портале госуслуг. На странице услуги нужно заполнить электронное заявление и приложить документ, удостоверяющий личность, а также краткую справку об истории открытия месторождения, информацию о границах и геологических характеристиках открытого месторождения и карту-схему границ месторождения. Ведомство рассмотрит заявление и документы и в случае положительного решения предоставит свидетельство. Результат поступит в личный кабинет.

Если пользователь недр планирует проводить разработку месторождений, то необходимо подготовить и согласовать технический проект. Услуга «Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых» доступна на региональном портале для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, иностранных граждан и участников простого товарищества. Для получения услуги нужно подать онлайн-заявление и приложить скан-копии документов, а затем предоставить оригиналы в МФЦ. В случае положительного решения результат в виде бумажного документа необходимо забрать в центре «Мои документы». Отказ в согласовании техпроекта поступает в электронном виде в личный кабинет на региональном портале.