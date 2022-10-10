Консалтинговое подразделение компания Oracle продолжит работу в России под новым названием

Российское подразделение Oracle Consulting после ухода компании из страны продолжит работать под новым названием. Услуги будут оказываться под брендом Data Prime, пишет «Интерфакс».

Решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок компания Oracle приняла в начале марта 2022 г., прекратив работать с российскими клиентами в части продаж и сопровождения ранее купленных продуктов в связи с началом российской спецоперации на Украине. Позже компания Oracle также объявила о закрытии ее подразделений в России.

Российское подразделение Oracle Consulting работало на территории России в виде «представительства иностранной компании» (представительство «Оракл Недерланд Б.В.»), что ограничивает возможность реорганизации такого типа юридического лица в самостоятельную, с независимой формой деятельности. В связи с особенностями такой юридической формы, было принято решение об оформлении подразделения в полностью новое, независимое юридическое лицо, унаследовав за собой экспертизу в виде локальных специалистов.

Новая компания ООО «Data Prime» зарегистрирована 27 сентября 2022 г. Согласно СПАРК, генеральным директором компании является Владислав Береснев, который последние годы лидировал продажи услуг в металлургии и горнодобывающей отрасли в российском представительстве «Оракл Недерланд Б.В.».

«Мы продолжим оказывать своим клиентам консалтинговые и технические услуги в полном объеме и с тем же неизменно высоким уровнем качества и клиентского сервиса. Наша цель – предоставлять клиентам наилучшие решения и технологии, подсказывая что из того, что есть сегодня на рынке, отвечает целям и задачам наших клиентов наилучшим образом, не ограничивая себя рамками формальных обязательств перед каким-либо вендором», – заявил представитель компании.

После начала спецоперации России на Украине международные компании стали сообщать об уходе с рынка России и об отделении в самостоятельные структуры своих российских подразделений. Такие решения, в частности, приняли и крупные аудиторские, консалтинговые и ИТ-компании. Так, PwC в России получила название «Технологии доверия», EY – «Центр аудиторских технологий и решений». Представительство McKinsey & Company в России также перешло под контроль локальных управляющих партнеров. Большая часть сотрудников офиса SAP в России перешли в проект «Перспектива», совместный с «1С» Бориса Нуралиева.