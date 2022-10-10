Компания NS Digital представила новые цифровые решения для нефтегазовой отрасли

Компания NS Digital (актив «Нефтьсервисхолдинг») представила новые цифровые инструменты, предназначенные для решения производственных задач при проведении работ по строительству и реконструкции нефтегазовых скважин, а также организации работ на месторождении. Об этом CNews сообщили представители NS Digital. Решения прошли тестовую эксплуатацию на собственных производственных площадках компании и сегодня успешно применяются в подразделениях буровой компании «НСХ Азия дриллинг».

По статистике, самыми частыми проблемами при переезде с одного месторождения на другое являются плохое состояние дорог, затрудняющее перемещение техники, и выход ее из строя, а также ожидание необходимого оборудования, и отсутствие четкого план а работ. Решить эффективно задачу переезда помогает программный продукт InMove, разработанный для управления и оптимизации процессами демонтажа, переезда и монтажа буровых установок различных типов.

Сокращение сроков происходит за счет интегрированного планирования последовательности выполнения работ путем распределения операций в зависимости от остаточных доступных ресурсов в рамках единичного промежутка времени. К примеру, вышкомонтажные работы могут отнимать до 25% рабочего времени, затягивая процесс бурения новых скважин. Цифровое решение в автоматическом режиме рассчитывает проведение работ по экономически оптимальному плану. Для этого проводится сравнительный анализ данных, составляется технологическая карта, ведется детальная фиксация фактически выполненных работ. В результате, применение подхода интегрированных операций и автоматизация управления процессами позволяет сократить время вышкомонтажных работ с 7,7 до 6,5 суток.

Удобство данного программного продукта заключается еще и в том, что вся актуальная информация собирается и храниться в одном месте, а значит заинтересованные службы могут находиться в единой системе, анализируя и планируя работы в режиме реального времени.

Избегать аварий и осложнений при строительстве скважин призван помочь программный продукт «База данных осложнений». Цифровое решение сформировано на основе собственной производственной деятельности бурового предприятия холдинга - «НСХ Азия Дриллинг», работающего на рынке свыше 13 лет и имеющего опыт бурения более тысячи скважин. Данные становятся новым активом компании, влияющим на скорость принятия решений и бурения. Система, созданная на основе опытных данных, учитывая опыт строительства соседних скважин, анализирует входящую информацию и прогнозирует осложнения, а также позволяет оперативно оценить возникающие проблемы и заблаговременно предпринимать опережающие корректирующие действия, подбирая оптимальные технико-технологические решения.

Ориентироваться в большом объеме данных помогает удобный интерфейс и быстрый доступ к информации с любого устройства (планшет, компьютер). Так, блок данных о работах на Вынгаяхинском месторождении содержит сведения о 207 скважинах и 1447 вероятных инцидентах. Иными словами, «База данных осложнений» дает представление о том, чего можно ожидать при строительстве скважины на том или ином месторождении, формируя еще на этапе подготовки к работам команду, инструменты и технологии. Такие меры существенно экономят время и «деньги», позволяя сдавать скважины в эксплуатацию в рекордно короткие сроки.