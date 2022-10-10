Группа «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с UserGate

Группа «Борлас» заключила партнерское соглашение с компанией UserGate – российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники в области информационной безопасности. Решения UserGate пополнили портфель ИБ-продуктов, которые «Борлас» предложит государственным организациям, промышленным предприятиям, бизнесу и телекоммуникационным компаниям для защиты от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители «Борлас».

В основе подхода UserGate – разработка собственных технологий, способных конкурировать с зарубежными аналогами. Архитектура решений UserGate и собственная операционная система UGOS дают возможность анализировать и обрабатывать сетевой трафик при любой степени загруженности каналов связи, а также добиваться эффективного масштабирования. Модульный подход, множество функций безопасности, которые можно интегрировать на единой платформе – все это позволяет настраивать решения UserGate под индивидуальные запросы заказчиков.

Межсетевые экраны нового поколения UserGate обеспечивают предприятиям любого размера многоуровневую безопасность, применение точечных политик к пользователям, прозрачное использование интернета со стороны пользователей, устройств и приложений, высокую скорость обработки трафика.

Благодаря сотрудничеству с UserGate в портфеле группы «Борлас» появятся решения, которые существенно расширят доступную заказчикам продуктовую линейку: межсетевой экран нового поколения (NGFW); виртуальный межсетевой экран нового поколения; система обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ); универсальный шлюз безопасности; средство фильтрации интернет-трафика; инструмент защиты электронной почты; средство обеспечения безопасности Wi-Fi-соединений; платформа анализа событий и инцидентов UserGate Log Analyzer.

За счет использования этих инструментов специалисты «Борлас» смогут создавать как специфические, так и универсальные, масштабируемые системы сетевой безопасности в соответствии с потребностями заказчиков. Они позволяют обеспечить защиту периметра сети предприятия, безопасность сетевого обмена данными, функционирование защищенной DMZ.

UserGate соответствует требованиям законодательства России (сертификат ФСТЭК России № 3905 по требованиям к профилям защиты межсетевых экранов типа А, Б и Д 4 класса защиты, системам обнаружения вторжений 4 класса защиты и по 4 уровню доверия. UserGate внесен в реестр российского ПО, регистрационный номер 1194).

Работа функций безопасности UserGate основана на постоянном взаимодействии с Центром мониторинга и реагирования UserGate, что гарантирует минимальное время реакции на угрозы и качественную экспертизу.

Андрей Полянский, партнерский менеджер UserGate: «Мы рады, что группа “Борлас” присоединилась к числу наших партнеров. Уверены, что партнерское соглашение станет эффективным инструментом продвижения решений UserGate. “Борлас” обладает всеми необходимыми для этого ресурсами».

Руководитель направления информационной безопасности группы «Борлас» Виктор Семилеткин: «В текущих условиях, когда иностранные вендоры уходят с российского рынка, а количество киберугроз растет, актуальным стал вопрос подбора для наших Заказчиков высокоэффективных конкурентных отечественных решений. Партнерство с UserGate позволило расширить наш продуктовый портфель решениями с высокой производительностью, надежностью и уровнем доверия. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать укреплению наших партнерских отношений и дальнейшему расширению экспертизы по продуктам вендора».

***

UserGate – российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники, который обеспечивает информационную безопасность корпоративных сетей организаций различного масштаба – от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. В группу компаний UserGate входят ООО «Юзергейт» (разработка программного обеспечения) и ООО «Катунь электроника» (разработка в области микроэлектроники). Центр разработки находится в Технопарке Академгородка Новосибирска, фронт-офис – в Москве. UserGate также имеет представительство в Хабаровске.

«Борлас» – участник рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят: ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас АФС», ООО «Борлас ИТЦ», ООО «Центр цифровой трансформации» и ООО «Эдит про».