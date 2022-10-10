Factor Group назначена региональным дистрибьютором решений Arcon в России и странах СНГ

Компания Arcon TechSolutions (Индия), разработчик решений по контролю рисков и защите корпоративной информации организаций, специализирующийся на решениях по управлению привилегированным доступом и непрерывной оценке рисков, выбрала российскую компанию Factor group, специализирующуюся на поставках решений от участников индустрии информационных технологий и телекоммуникаций, для представления ее интересов в качестве регионального дистрибьютора в России и ближнем зарубежье. Об этом CNews сообщили представители Factor group.

Один из самых востребованных продуктов Arcon у конечных пользователей – Privileged Access Management (PAM), или комплексное решение, обеспечивающее дополнительную защиту критически важных систем и конфиденциальной информации организации.

Помимо PAM в портфолио Arcon входят: User Behavior Analytics (UBA, самообучающийся инструмент анализа поведения пользователей, способный обрабатывать огромное количество данных, выявлять подозрительные профили поведения конечных пользователей и в реальном времени запускать предупреждения), Secure Compliance Management (SCM, эффективный инструмент повышения надежности системы, позволяющий организации в режиме реального времени проводить оценку базовой конфигурации безопасности для всех критически важных платформ, обеспечивая при этом требуемые уровни соответствия стандартам) и др.

«Партнерство с Factor Group играет важную роль в дальнейшем развитии мощной международной партнерской экосистемы Arcon, что, в свою очередь, положительно скажется на усилении присутствия Arcon на мировом рынке. IAM технологии пользуются устойчивым спросом во всем мире и в ближайшие пять лет прогнозируется увеличение спроса в несколько раз. Развитая партнерская сеть Factor group и сотрудничество с этой зарекомендовавшей себя в России и ближнем зарубежье компанией позволит нам выйти на локальный рынок и обеспечить Клиентам бесперебойные поставки решений, которые позволят защитить их важные данные и максимально снизить риски для их организаций», – сказал Анил Бхандари, сооснователь Arcon TechSolutions.

«Мы высоко ценим профессионализм команды Arcon и их способность решать нестандартные задачи в области обеспечения безопасности и снижения рисков функционирования ИТ-инфраструктуры для компаний любого размера. С появлением всего спектра решений Arcon в нашем продуктовом портфеле наши Партнеры в России и ближнем зарубежье смогут предложить достойную альтернативу североамериканским вендорам для своих Заказчиков/Проектов», – отметил Виктор Ларин, исполнительный директор Factor group.

«С уходом с рынков России и Белоруссии ряда западных вендоров, в том числе в области PAM, выход на наш рынок технологического лидера по версии Gartner из Индии – это значительное событие, открывающее большие возможности для наших Партнеров предлагать наиболее требовательным заказчикам проверенные по функционалу решения», – сказал Дмитрий Данилов, руководитель направления проектных продаж Factor group.

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Arcon TechSolutions – частная технологическая компания, основанная в 2006 г., штаб-квартира и научно-исследовательский центр которой базируется в Мумбаи (Индия) и работает в этой сфере уже более 10 лет. Arcon – поставщик решений по контролю рисков и защите корпоративной информации для организаций, специализирующийся на решениях по управлению привилегированным доступом и непрерывной оценке рисков.

Factor group работает на рынке России и стран СНГ с 1991 г. Основное направление деятельности компании Factor group – поставка оборудования, программного обеспечения и технологических решений ведущих мировых производителей для сферы ИТ и телекоммуникационной отрасли. Factor group ориентирована на канальную модель (дистрибуцию) распространения оборудования и решений, предполагающую активное взаимодействие с партнерами и их полноценную поддержку на всех этапах реализации проектов – от обучения и проектирования, до внедрения и сопровождения.