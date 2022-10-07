Вебинар-презентация нового DCAP/DAG «Спектр»: автоматический перенос и удаление данных, изменение прав доступа и другие возможности

13 октября 2022 г., в 11.00, компания «Сайберпик» проведет презентацию новой версии DCAP/DAG «СПЕКТР 2.9». В новом релизе внимание разработчиков было сосредоточено на создании инструментов для активного управления неструктурированными данными, расширении возможностей по аналитике действий пользователей, активном изменении прав доступа из интерфейса системы и пользовательских ролях с детальной настройкой.

DCAP/DAG «Спектр 2.9» предлагает новые инструменты для автоматизации процесса работы с данными и правами доступа. В системе появился Модуль переноса/удаления данных, который позволяет после проведенной аналитики провести оптимизацию файловых серверов перенося или удаляя критичные, либо не оптимально расположенные данные. Новые дашборды и метрики для расширенной аналитики действий пользователя показывают полною картину работы любого сотрудника в разрезе всех защищаемых систем. Перечень отчетов с информацией о дисковых квотах, расширенной информацией по структуре контроллеров домена дополнили список из более чем 70 предустановленных отчетов. Функционал классификации данных теперь позволяет, создавая пользовательские категории данных, использовать загружаемые словари и логические объединения, помогая решать ключевые задачи ИТ- и ИБ-департаментов.

Вебинар-презентация нового DCAP/DAG «Спектр»

Обо всех нововведениях 13 октября 2022 г. расскажет Сергей Добрушский, директор по развитию продуктов компании «Сайберпик». На вебинаре будут продемонстрированы кейсы с применением нового функционала.

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.

Программа вебинара:





Новые возможности в работе с данными в DCAP/DAG «Спектр 2.9»: Модуль переноса/удаления данных Изменение прав доступа в интерфейсе «Спектра» Новая аналитика действий сотрудников Создание пользовательских ролей с детальной настройкой: изменение в журнале пользователей Другие важные изменения, направленные на автоматизацию работы с системой «Спектр».





Вебинар будет интересен: ИТ-директорам, директорам по информационной безопасности, специалистам ИБ и ИТ.

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DCAP/DAG «Спектр» – российская система для защиты хранилищ неструктурированных и контроллеров домена в части аудита доступа, классификации документов и анализа прав. Решение входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Компания «Сайберпик» – российский разработчик решений информационной безопасности. Специалисты компании более 10 лет занимаются созданием продуктов в сфере ИБ. Решения компании направлены на защиту корпоративных данных. «Сайберпик» имеет лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации ФСТЭК России. Клиентами компании выступают организации из финансовой, промышленной, государственной сферы, сферы информационных технологий, государственные корпорации, транспорта, телеком-операторы и др.