В Подмосковье упростили получение статуса нуждающегося в соцобслуживании

Определенные категории жителей Московской области могут бесплатно получать социальные услуги. Для этого необходимо оформить статус нуждающегося в соцобслуживании. Подать заявление следует на региональном портале госуслуг. Услугу оптимизировали: добавили в электронную форму сервис предпроверки ранее поданного заявления. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Получение социальных услуг должно быть максимально удобным и доступным для жителей Подмосковья. Мы постоянно улучшаем сервисы на региональном портале. Ранее была исключена сверка документов в МФЦ. Теперь система проверяет, подавал ли уже пользователь портала электронное заявление на получение статуса нуждающегося в соцобслуживании. Если такое заявление подавалось ранее, то заполнить новую форму не получится. Следует дождаться решения от ведомства», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Статус нуждающегося в соцобслуживании присваивают гражданам, которые: утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению; вынуждены ухаживать за инвалидом; являются родителями ребенка с трудностями в социальной адаптации; не имеют работы, средств к существованию, определенного места жительства. Также подать заявление можно, если в семье есть алко- или наркозависимый.

Услуга «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». При заполнении заявления следует указать способ получения соцуслуг: на дому, в стационарной или полустационарной форме.

Также на регпортале можно выбрать срочные социальные услуги. К ним относятся, например, обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами, предметами первой необходимости, предоставление юридической и психологической помощи и т.д. Заявку на получение срочных социальных услуг могут подать и пожилые жители Подмосковья – в том случае, если хотят присоединиться к программе «Активное долголетие».