Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок в нефтегазе

Цифровой двойник сейсморазведочных работ «Газпром нефти» одержал победу в конкурсе инноваций форума Smart Oil & Gas 2022 в номинации «Лучшее решение с использованием цифровых моделей и предиктивной аналитики».

Предиктивная аналитика для поиска нефти и газа

Цифровой двойник сейсморазведки разработали для более эффективного планирования и мониторинга геологоразведочных работ. Система обеспечивает оперативный доступ к сводной статистике и данным поисковых проектов. Программа включает в себя модули предиктивной и видеоаналитики, анализа рисков, рекомендаций и картографических операций.

«Газпром нефть» начала применять систему во всех своих сейсморазведочных проектах с 2020 г. На текущий момент в цифровом двойнике собраны данные по более чем 800 объектам компании. На основе этого алгоритмы программы подбирают оптимальные решения для изучения перспективных недр.

«Цифровой двойник сейсморазведки позволил систематизировать огромные массивы геологоразведочных данных, повысить точность и сократить стоимость поисковых проектов. Благодаря этому инструменту в прошедшем полевом сезоне мы досрочно завершили программу сейсморазведки. Цифровой двойник стал единой платформой не только для повышения качества работ, но и для создания экосистемы взаимодействия с партнерами, внедрения и тиражирования наших стандартов и экологичного подхода при поиске углеводородов», – прокомментировал директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Гео» Юрий Масалкин.

В числе лучших в отрасли

Разработка стала победителем конкурса инноваций «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли», прошедшего в Санкт-Петербурге на площадке федерального форума по ИТ-технологиям нефтегазового сектора Smart Oil & Gas 2022. Основными критериями оценки проектов были инновационность, тиражируемость, эффективность, прозрачность, значимость для предприятия и отрасли в целом.

Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок в нефтегазе

Цифровой двойник сейсморазведки – совместный продукт специалистов «Газпром нефти» и «Ланит-Терком». ИТ-компания реализует масштабные проекты по разработке ПО, проектированию информационных систем, реинжинирингу, цифровой трансформации нефтегазовой промышленности.

В перспективе разработчики расширят функционал программы: она возьмет на себя контроль за внедрением на активах «Газпром нефти» стандартов экологичной сейсморазведки «Зеленая сейсмика», планированием и мониторингом беспилотных геофизических исследований и другие функции.

«Благодарим организаторов и жюри конкурса за высокую оценку нашего проекта! Вместе с нашим партнером «Газпром нефтью» нам удалось в кратчайшие сроки разработать с нуля и внедрить в производственную деятельность отечественную систему “Цифровой двойник”. Учитывая эффект, который это решение дало уже в первые годы эксплуатации, уверен, что оно будет востребовано и в других компаниях отрасли», – добавил директор департамента цифровых решений «Ланит-Терком» Марат Немешев.