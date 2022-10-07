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Softline заключила соглашение о партнерстве с гиперконвергентной платформой vStack

В августе 2022 г. гиперконвергентная платформа vStack заключила партнерское соглашение с ведущим глобальным провайдером ИТ-решений и сервисов Softline. Согласно ему, Softline становится партнером по продажам и внедрению продуктов, сервисов и услуг vStack. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Включение платформы в портфель глобального поставщика решений в области цифровой трансформации стало свидетельством признания vStack перспективным российским вендором на международном уровне. В планах — совместные проекты в сфере виртуализации. В частности, уже запланированы вебинары и офлайн-мероприятия совместно с Softline.

«С Softline у нас сходятся не только мысли по поводу ИТ-решений, мы смотрим в одном направлении и на продвижение продукта, — сказал Евгений Карпов, менеджер по развитию гиперконвергентной платформы vStack. — Это значит, что мы не спешим предлагать продукт всем подряд. В первую очередь мы нацелены на то, чтобы разобраться с задачами клиента и понять, чем наш продукт может ему помочь».

«Softline стремится к тому, чтобы предоставить максимально широкий спектр решений для цифровой трансформации своим клиентам и обеспечить российских заказчиков сервисами, закрывающими любые их потребности. Логичным шагом в этом направлении является партнерство с такой платформой, как vStack, помогающей в построении ИТ-инфраструктуры с применением современного конвергентного подхода. Мы высоко ценим партнеров, нацеленных на то, чтобы постоянно совершенствоваться и развивать свой продукт в соответствии с мировыми трендами. Поэтому мы ожидаем прекрасного результата от сотрудничества с vStack», — отметил Денис Швец, руководитель продуктовой и технологической экспертизы Softline.

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Платформа vStack разработана компанией ITglobal.com Labs. Компания предлагает полноценную гиперконвергентную платформу для создания ИТ-инфраструктуры с управляемым виртуальным дата-центром Enterprise-уровня на базе стандартного оборудования.

Компания Softline —глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 года компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.

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