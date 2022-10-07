НИУ ВШЭ: Абонентская плата за пакеты интернет-услуг в России за последние 10 лет снизилась вдвое

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ выпустил совместно с Минцифры России и Росстатом статистический сборник из серии «Индикаторы цифровой экономики». Отчетом с CNews поделились представители НИУ ВШЭ.

По итогам исследования аналитики заключили, что рост затрат на развитие цифровой экономики по итогам 2021 г. превысил доковидный. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики составили 4,8 трлн руб., что на 19,3% выше, чем в 2020 г. (в фактических ценах). Основной вклад в динамику обеспечили организации.

Объем информации, переданной россиянами по сети, за последние два года почти удвоился и в 2021 г. составил 105 Эбайт (по сетям с фиксированным доступом было передано 76,3 Эбайт, мобильным — 29 Эбайт). Цифровой разрыв сокращается на фоне снижения стоимости и повышения качества интернет-услуг. Абонентская плата за пакеты интернет-услуг по отношению к среднедушевому доходу в России за последние 10 лет снизилась вдвое. Параллельно с этим выросла доля домохозяйств с доступом в интернет (в 2021 г. — 84%; +4 п.п. к уровню 2020 г.), в том числе 77% подключаются по широкополосному соединению (+5,6 п.п. к уровню 2020 г.). В сравнении с другими территориально большими странами Россия по доле интернет-пользователей среди населения конкурирует, например, с Австралией (86%) и опережает США (80%).

«Смартфонизация» рутинизирует онлайн-коммуникации. Мобильные устройства остаются самыми распространенными средствами выхода в сеть. За последние два года их использование в домашних хозяйствах выросло с 66% до 78,1%. В том числе благодаря этому все больше россиян стали выходить в интернет ежедневно (в 2021 г. — 81,5%), в основном чтобы сделать телефонные и видеозвонки или зайти в социальные сети (83,8 и 74,5% соответственно от регулярных онлайн-пользователей).

Цифровые навыки становятся must-have. Ими так или иначе уже владеют 82% населения страны, на уровне выше базового — 12,9% (+1 п.п. к уровню 2020 г.). Ожидаемо, наивысший уровень распространения продвинутых цифровых навыков среди молодежи: в возрасте от 15 до 24 лет такой уровень демонстрирует каждый третий, а в группе 25–34 лет — каждый пятый.

Цифровой социальный лифт стартует в вузах и «довозит» до финсектора или науки. В 2021 г. четверть от общей численности выпускников получили дипломы о высшем образовании в сфере информационных технологий и в смежных областях, связанных с интенсивным использованием ИКТ. По направлению «информатика и вычислительная техника» прошли подготовку почти 15% из выпускников, а большинство (около 40%) — по направлению «экономика и управление». Самый высокий уровень занятых, интенсивно использующих ИКТ, наблюдается в финансовом и страховом секторе (44,8%), профессиональной, научной и технической деятельности (32%).