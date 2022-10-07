Cloud4Y перевел инфраструктуру «Конфидантъ» в облако

ООО «Конфидантъ» — российская юридическая компания, предоставляющая широкий спектр правовых услуг. Основные практики компании – юридическое сопровождение инвестиционных проектов, реструктуризаций холдинговых структур и сделок M&A, сопровождение хозяйственной деятельности предприятий, правовое сопровождение при совершении внешнеторговых сделок, сопровождение при совершении сделок с недвижимостью, урегулирование коммерческих споров.

Юридической фирме требовалась надежная облачная платформа с возможностью быстрой миграции из другого облака. Среди всех изученных предложений от российских провайдеров условия Cloud4Y оказалось наиболее интересным. На решение повиляло удобное управление виртуальными машинами, которые можно настраивать под свои потребности, почасовой биллинг и геораспределенное резервное копирование. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

После бесплатного тестирования возможностей виртуальной инфраструктуры Cloud4Y ООО «Конфидантъ» заключил с провайдером договор о сотрудничестве. Юридическая компания арендовала облачные ресурсы по модели IaaS, чтобы иметь возможность самостоятельно управлять виртуальными машинами, добавляя новые и масштабируя ресурсы в зависимости от текущих задач.

Благодаря использованию облачных решений Cloud4Y «Конфидантъ» избавился от необходимости самостоятельно обслуживать и обновлять ИТ-инфраструктуру, сосредоточившись на юридической работе.