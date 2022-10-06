Татарстанский бизнес удвоил спрос на умные датчики

МТС проанализировала потребление IoT-сервисов на бизнес-рынке Татарстана. Количество умных датчиков, подключенных к сети NB-IoT МТС с начала 2022 г., увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом самый большой рост показали «умные домофоны» — они составили больше трети из общего числа проданных за этот период NB-IoT-устройств. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решения для «цифровой недвижимости» МТС помогают домофонным компаниям Татарстана обеспечить безопасность жителей многоквартирных домов и их имущества. Пользователи с помощью мобильного приложения МТС VDome могут открывать дверь дистанционно, принимать видеовызовы на смартфон, а встроенная камера дает возможность посмотреть архив записей за неделю. Специальное ПО фиксирует и анализирует данные каждого человека, зафиксированного камерой, сличает их с имеющейся базой и принимает решение о допуске в помещение. Если посетитель пытался взломать устройство или вел себя подозрительно, домофон оповестит об этом владельца дома. Благодаря технологии Deep Learning умный домофон учится распознавать лица людей и анализировать их реакции и поведение, что позволяет обеспечить максимальную безопасность жильцов дома.

Второй по популярности услугой в Татарстане стал дистанционный мониторинг оборудования – на него пришлось 27% от всех новых умных устройств, подключенных к сети NB-IoT МТС с начала 2022 г. Оснащенные SIM-чипами датчики применяются во всех сферах, где актуален точный учет ресурсов — их используют как управляющие компании, так и поставщики электроэнергии, воды и газа. Решение позволяет удаленно контролировать состояние оборудования на сетях и получать в режиме реального времени данные о показаниях счетчиков.

Третьим по востребованности сервисом среди татарстанского бизнеса в 2022 г. оказался мониторинг автопарка и разъездного персонала. Чаще всего эту услугу подключают транспортные предприятия, курьерские службы, сервисы доставки и другие компании. Решение позволяет контролировать перемещения транспорта, определять местоположение водителей и курьеров, ставить задачи персоналу, в автоматическом режиме распределять входящие заявки между сотрудниками в зависимости от их загруженности и локации.

«Бизнес Татарстана внедряет цифровые решения для сокращения издержек и повышения качества услуг для клиентов. Датчики на основе технологии NB-IoT могут стать базой для глобальной цифровизации производственных процессов предприятия: к примеру, анализ показаний счетчиков с помощью платформы Big Data поможет выявить аномальные показания, свидетельствующие о хищениях или утечках ресурсов. Это дает возможность избежать коммерческих потерь или оперативно устранять аварии. Что важно, оборудование на сети NB-IoT простое в установке и может работать без внешних источников питания до 10 лет», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

МТС запустила федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая работает во всех регионах присутствия и охватывает свыше 90% потенциальных пользователей, внедрила технологию eSIM для М2М-устройств, платформу для создания цифровых решений MTS IoT HUВ и наборы для разработки энергоэффективных устройств Development Kit. МТС предоставляет клиентам из сегментов недвижимости, промышленности, транспорта, ритейла и умного города комплексные ИТ-решения на основе системной интеграции, интернета вещей, Big Data и облачных сервисов, а также выступает партнером российских разработчиков устройств интернета вещей. Компания создала в рамках государственной программы поддержки спроса на российскую радиоэлектронику центр компетенций «Интернет вещей», который занимается оценкой перспективных проектов по развитию отечественных IoT-решений.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.