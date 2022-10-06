«РТК-солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД»

Компания «РТК-солар» начала предоставлять круглосуточное сопровождение системы защиты баз данных «Гарда БД» российского разработчика «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «РТК-солар». Центр компетенций по продукту развернут на базе бизнес-направления «Solar интеграция», эксперты которого реализуют комплексные проекты по созданию систем кибербезопасности. Теперь клиентам компании доступен расширенный список услуг по защите баз данных на основе «Гарда БД». Он включает не только внедрение решения в инфраструктуру, но и гарантийную и постгарантийную техническую поддержку первой и второй линии, аналитическое сопровождение, а также мониторинг и реагирование на функциональные инциденты.

«Появление услуг по сопровождению системы "Гарда БД" в нашем портфеле стало логичным развитием направления защиты баз данных, которое для нас как интегратора является одним из стратегических. В рамках комплексной услуги наши эксперты будут консультировать заказчиков по техническим вопросам использования продукта, предоставлять аналитическую поддержку и в том числе помогать формировать политики безопасности, а также обеспечивать стабильное функционирование решения», — рассказал руководитель направления по сервисному партнерству «Solar интеграция» компании «РТК-солар» Никита Игонькин.

По данным аналитического центра «Гарда Технологии», до 80% критически ценной информации организаций структурировано в базах данных различных информационных систем, таких как CRM, автоматизированные банковские системы, системы бухгалтерского и управленческого учета, биллинг и другие. Применение специализированных систем для контроля доступа и управления базами данных помогает организациям обеспечивать защиту ключевых данных и соответствие российским и международным требованиям регуляторов.

Программно-аппаратный комплекс «Гарда БД» ведет непрерывный мониторинг всех действий пользователей в СУБД в соответствии с заданными политиками безопасности. За счет встроенного модуля поведенческой аналитики система позволяет выявлять подозрительную активность на ранних этапах и уведомлять об этом службу кибербезопасности компании. Решение поддерживает порядка 30 различных СУБД, в том числе основанных на технологиях Big Data. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в реестр отечественного ПО.

Сотрудничество «РТК-Солар» и «Гарда технологии» не ограничивается проектами и услугами по защите баз данных. Наивысший платиновый статус в партнерской программе вендора дает специалистам «РТК солар» возможность работать с широким списком продуктов из линейки разработчика.

«С начала этого года нагрузка на ИБ-специалистов российских компаний кратно возросла, и сегодня дополнительные услуги по внедрению и управлению системами кибербезопасности особенно актуальны для наших пользователей. Сильные компетенции и большой проектный опыт экспертов "РТК Солар" позволят пользователям наших продуктов сосредоточиться на решении своих прямых задач и при этом продолжить получать высокие результаты от внедренных систем "Гарда"», — отметил коммерческий директор «Гарда Технологии» Сергей Лебедев.

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«РТК-солар» обеспечивает кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов КИИ и АСУ ТП.

«Гарда технологии» — российский разработчик систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, защиты от DDoS, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Продуктовая линейка компании включает систему защиты баз данных «Гарда БД», систему выявления и расследования сетевых инцидентов «Гарда монитор», систему для создания обезличенных копий баз данных «Гарда маскирование», DLP-систему «Гарда предприятие», систему контроля сетевых файловых хранилищ «Гарда файлы» и систему защиты от DDoS-атак «Периметр».