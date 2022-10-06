Петербургские врачи представили новые возможности применения голосового ввода

На базе городской поликлиники 91 Красносельского района Санкт-Петербурга реализуется проектоснове заполнения медицинских документов с помощью голоса. Инициировали проект сами врачи, при этом голосовой ввод доступен медперсоналу каждого звена целого спектра специальностей. Это стало возможным благодаря продукту Voice2Med, разработанному группой компаний ЦРТ.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Voice2Med — продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет врачу в режиме реального времени заполнять медицинские документы голосом. Врач с помощью гарнитуры надиктовывает информацию, которая расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Решение позволяет фиксировать детали голосом, не отвлекаясь от обследования, уделять больше времени пациенту, а не рутине».

Первыми голосовой ввод освоили специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины. С помощью голосового ввода московские рентгенологи заполнили уже более 160 тыс. медпротоколов.

Врачи Петербурга находят все новые сценарии: в городской поликлинике 91 голосовой ввод используют хирурги, неврологи, педиатры, урологи, терапевты. С помощью голосового ввода секретари ускоряют время на обработку обращений пациентов, и это лишь часть примеров. Особо оценили голосовой ввод специалисты с фундаментальным опытом: для них голосовой ввод — возможность мягкой интеграции в современную цифровую среду, для руководства — удержание компетентных сотрудников, а для пациентов — доступ к многолетней экспертизе и бесценному опыту.

Светалана Авдейчик, травматолог-ортопед, врач высшей категории, СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №91»: «В среднем голосовой ввод экономит более 20% времени на заполнении медицинских протоколов, а среди высококвалифицированных специалистов старшего поколения эта цифра еще больше. Мы особо ценим голосовой ввод за удобство и простоту использования, теперь мы не испытываем трудностей с печатью на клавиатуре. Отсутствие нагрузки на ручном заполнении документации стимулирует нас дольше и эффективнее работать, помогая пациентам, делиться своим опытом с молодыми специалистами».

Яна Захарова, терапевт, заместитель главного врача, СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №91»: «Все врачи терапевты заполняют форму 088-У — направление на медико-социальную экспертизу. Заполнение объемных документов трудоемко. Использование голосового ввода, Voice2Med, позволило заполнять форму 088-У быстрее в два раза. Так мы не только существенно оптимизировали ресурсы медицинского персонала, но и ощутимо сократили время ожидания данной услуги, что высоко оценили наши пациенты».

Михаил Питерцев, главный врач, СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №91»: «Голосовой ввод – уникальная возможность экономии ресурсов и мы планируем и дальше внедрять решение в своей повседневной деятельности».

Разработчики продолжают развивать новые словари — сегодня врачи уже восьми специальностей могут использовать Voice2Med. Кроме того, в ЦРТ создали мобильное рабочее место врача — сделали возможным использование голосового ввода с помощью планшета, что удобно, когда кабинет со стационарным компьютером не доступен. Мобильные рабочие места могут быть востребованы специалистами скорой помощи, патоморфологами. судмедэкспертами, врачами на обходах. На сегодняшний день стационарной версией решения оборудовано более 2000 мест врачей в 67 регионах страны, масштабирование голосового ввода продолжается.