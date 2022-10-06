ОС «Альт» обеспечивает безопасность дорожного движения в Татарстане

Проект интеграции защищенной операционной системы «Альт СП сервер» в систему мониторинга дорожно-транспортной обстановки Республики Татарстан вышел на финишную стадию, завершен второй этап. Проектные работы на площадке заказчика выполняет государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения». Операционная система разработки «Базальт СПО» обеспечивает технологическую независимость критической информационной инфраструктуры республиканской системы мониторинга дорожно-транспортной обстановки. Наличие сертификата ФСТЭК позволяет использовать «Альт СП Сервер» в доверенном контуре ИТ-инфраструктуры заказчика.

Российские операционные системы «Альт» внедрены во многих организациях Татарстана. Среди них – Министерство образования и науки Республики Татарстан, региональные подразделения Федеральной налоговой службы, республиканское Министерство здравоохранения и другие.

«ОС "Альт СП сервер" обеспечивает технологическую независимость ИТ-инфраструктуры, ее надежную защиту и непрерывность работы даже при высоких нагрузках. Для организации, которая контролирует безопасность дорожного движения, это не просто технические характеристики, а сохраненные жизни и здоровье водителей и пешеходов, миллионы тонн грузов, доставленных в срок», – подчеркнул Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

С внедрением ОС «Альт СП Сервер» завершится второй этап проекта по переводу системы безопасности дорожного движения на отечественное ПО, удовлетворяющее требованиям к объектам КИИ. На первом этапе специалисты ГБУ «БДД» перевели на «Альт СП сервер» часть новых дополнительных серверов и убедились в производительности и надежности операционной системы. На втором этапе были развернуты компоненты виртуализации LibVirt/KVM, встроенные в ОС. Таким образом ОС обеспечила заказчику возможность обрабатывать большие массивы данных. Это необходимо для анализа дорожных условий в режиме реального времени, изучения параметров транспортных и пассажирских потоков и др.

«Участники проекта на своем опыте убедились в том, что «Альт СП» – надежно защищенная, производительная операционная система с широкой функциональностью. Построенная на ее основе информационная система госорганизации соответствует требованиям ФСТЭК. ОС легко встала на имеющееся у заказчика оборудование, нам удалось обеспечить совместимость с ней прикладных программ специального назначения, с которыми работает заказчик. Важно отметить, что операционные системы семейства "Альт" создаются на основе независимого репозитория "Сизиф", который развивает российская команда "Базальт СПО". Поэтому их применение позволяет выполнить требования Указа Президента России №166 от 30 марта 2022 г. и Постановления Правительства от 22.08.2022 № 1478. Использование ОС "Альт" позволяет сократить капитальные и операционные затраты за счет оптимизации ИТ-инфраструктуры», – отметил Андрей Щерба, главный специалист сектора сопровождения Центра разработки исопрово ждения информационных систем ГБУ «Безопасность дорожного движения».

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«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей в себя линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. Операционные системы «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки, которая находится в российской юрисдикции.