ITSumma и Yandex Cloud предложат российскому рынку совместные решения на базе облачных технологий

ITSumma и Yandex Cloud объявили о технологическом партнерстве: компании планируют вместе создавать предложения на базе облачных технологий для отечественного рынка. Об этом CNews сообщили представители ITSumma.

Благодаря данному партнерству клиенты ITSumma получат возможность развивать бизнес, используя полный спектр облачных решений от Yandex Cloud: от построения базовой инфраструктуры, хранения и менеджмента данных до синтеза и распознавания речи, продвинутой аналитики больших данных и применения технологий машинного обучения.

ITSumma вместе с Yandex.Cloud будут предлагать готовые решения на базе инфраструктурных и платформенных сервисов. Одним из основных векторов сотрудничества станут услуги по оказанию круглосуточной технической поддержке веб-ресурсов и переносу высоконагруженных проектов в облако.

Главное преимущество для заказчиков в такой коллаборации — возможность получить необходимые сервисы из одних рук и иметь единую точку входа для разрешения любых сложностей, фокусируясь на получении выгод от применения облачных технологий.

«У нас давний и положительный опыт работы с Yandex Cloud. Количество проектов, для которых мы построили там инфраструктуру, исчисляется десятками — от “Тотального диктанта” и сервиса ПОС-кредитования Moneycare до крупных интернет-магазинов Iport и Lsboutique. И тот факт, что коллеги видят в нас официальных партнеров, и закономерен, и приятен. Уверен, что совместных успешных проектов станет еще больше. Но главное — больше удобства для клиентов: наши инженеры получили сертификацию от Yandex Cloud и могут оперативно и качественно реализовать все пожелания заказчиков», — сказал директор по развитию бизнеса ITSumma Антон Баранов.

«Компания ITSumma обладает глубокой экспертизой по реализации комплексных отказоустойчивых инфраструктурных проектов. Мы рады нашему партнерству и уверены, что сможем вместе развивать облачный рынок и предлагать заказчикам эффективные инструменты для решения их задач на базе технологий Yandex Cloud», — отметила Мария Усачева, менеджер по развитию ключевых партнеров Infrastructure&Devops в Yandex Cloud.

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Yandex Cloud — облачный провайдер, который предлагает набор связанных сервисов для быстрой и безопасной аренды вычислительных мощностей. Облачные вычисления заменяют и дополняют традиционные дата-центры, расположенные на территории потребителя. Yandex Cloud берет на себя задачи по поддержанию работоспособности и производительности аппаратного и программного обеспечения облачной платформы.

ITSumma — российская ИТ-компания, которая занимается построением и сопровождением отказоустойчивых инфраструктур с 2008 г. Реализовала за это время более 1000 проектов для 470+ клиентов из разных отраслей, от финтеха до медиа и от e-commerce до государственных сервисов. С 2020 г. компания развивает направление DataOps- и MLOps-сопровождения, помогая внедрять платформы хранения и обработки данных, в том числе, с использованием машинного обучения.