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ГК «Алкор био» расширила автоматизацию производства

В начале октября 2022 г. группа компаний «Алкор био», разработчик и производитель наборов реагентов и оборудования для лабораторной диагностики методами ИФА, ИХЛА и ПЦР, завершила процесс автоматизации формирования наборов. По сути, это был последний крупный цех предприятия, не охваченный автоматизацией. Об этом CNews сообщили представители ГК «Алкор био».

Инвестиции ГК «Алкор био» в конвейерную систему для комплектации наборов составили порядка 4 млн руб., повышение производительности после ее установки – до 70%. Автоматизация процесса формирования наборов позволила оптимизировать работу, снизить влияние человеческого фактора, исключить риски ошибок на этапах комплектования. А с учетом того, что ГК «Алкор био» выпускает более 100 видов тест-систем и каждая из них еще имеет несколько видов комплектаций, повышение эффективности процесса формирования наборов, и, как следствие, повышение качества продукции, являлось одной из важнейших задач автоматизации. Оборудование было изготовлено отечественной компанией ООО «П.Т. групп» по индивидуальному проекту.

Директор по производству ГК «Алкор био» Наталия Лягалова: «Важно отметить, что длительность процессов на конвейере определена, алгоритм отработан и автоматизирован, а значит мы можем четко планировать производство под существующие продажи. Установка конвейерной системы увеличивает обеспеченность собственным производством и позволит нам в штатном режиме справляться с ежегодным увеличением объемов производства нашего предприятия».

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