«1С-рарус» автоматизировал складской учет на базе «1С:ERP» в Группе «Римера»

Самарский филиал «1С‑рарус» осуществил перевод складского учета Группы «Римера» на «1С:ERP управление предприятием», сообщили СNews представители «1С-рарус». Это позволило повысить точность учета запасов на 10%, при этом внедрение терминалов сбора данных увеличило скорость инвентаризации складов в три раза.

Группа «Римера» объединяет крупнейшие предприятия российского нефтяного машиностроения, а также сеть в нефтедобывающих регионах России. «Римера» выпускает нефтяное оборудование: более 150 модификаций насосов, 70 модификаций двигателей, 3 500 вариантов комплектации нефтепогружного оборудования.

В группе компаний стартовал проект цифровизации бизнес-процессов посредством создания единого ИТ-ландшафта на базе программных продуктов фирмы «1С». Реализация проекта началась с центрального склада завода «Римера-алнас», выпускающего установки электроцентробежных насосов для добычи нефти, погружные электродвигатели с повышенным напряжением, газосепараторы, гидрозащиты. Руководство компании приняло решение по переходу на современную информационную систему предприятием, с необходимым предприятию типовым функционалом. Партнером по внедрению стал самарский филиал «1С-рарус», эксперт по автоматизации производственных предприятий. Критерием выбора также стал уже реализованный в Группе «Римера» совместный проект внедрения «1С:зарплата и управление персоналом КОРП ».

Теперь работа сотрудников центрального склада завода «Римера-алнас» организована в единой автоматизированной системе «1С:ERP управление предприятием». Исключено дублирование информации, трудозатраты кладовщиков на ведение учета уменьшились на 15%. Специалисты склада могут в любое время суток увидеть в программе движение складских запасов, оперативные остатки на складе, адрес нахождения партии ТМЦ. Скорость работы пользователей склада также возросла за счет оперативного обмена между «1С:ERP управление предприятием» и «1С:управление производственным предприятием», где ведется учет документов закупок.

Также пропала необходимость ручных сверки и внесения результатов инвентаризации. Улучшены процессы по закупке и поступлению ТМЦ в части оптимизации взаимодействия между службами склада, закупок и службы безопасности, что вызвало экономию времени на проверку и корректировку данных.

«Задача построения системы WMS на центральном складе завода "Римера-алнас" полностью выполнена, склад построен с учетом лучших практик, внедрены терминалы сбора данных, обеспечена прослеживаемость движения партий на складе, — отметил Антон Барсуков, директор по цифровой трансформации Группы "Римера". — Планируется масштабирование системы на другие склады завода. Хочу отметить достигнутое в ходе проекта улучшение процессов взаимодействия между службами, ликвидированы многие систематические проблемы отслеживания поступлений. Работой самарского филиала "1С-рарус" довольны, высоко оцениваем их компетенции, сотрудничество по другим проектам в рамках стратегии цифровизации предприятия».

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«1С‑рарус» — совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. За 28 лет работы на рынке клиентами компании стали более 150 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения мировых типовых решений для 17 отраслей бизнеса.