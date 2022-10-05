CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения Инфраструктура
|

«Ростелеком» и Axenix разработают решения для управления корпоративными данными

Компания Axenix и «Ростелеком» объявили о сотрудничестве в области аналитики и управления большими данными для решения задач цифровой трансформации российских предприятий. Запуск первых совместных ИТ-проектов запланирован на конец 2022 г., сообщили CNews представители Axenix.

В рамках партнерства все ИТ-продукты для бизнеса будут разрабатываться на отечественной программной базе и собственном data-продукте «Ростелекома» — «Платформе управления данными».

Это решение, с помощью которого можно построить корпоративное хранилище данных в организациях любого масштаба и отраслевого профиля, обеспечить переход компании к data-driven модели, а также создать базу для монетизации данных на основании клиентского профиля.

Технологии «Ростелекома» для работы с Big Data включают набор решений для потоковой и пакетной обработки данных, прикладные аналитические продукты и сервисы для бизнеса, системы для хранения и аналитики данных. Кроме того, в линейку входит уникальное ПО для управления данными RT Data Governance, значительно превосходящее возможности конкурирующих продуктов, доступных на российском рынке.

Компания Axenix специализируется на внедрении комплексных аналитических решений, построении озер и хранилищ данных, она также владеет актуальными методиками и практиками управления данными. Объединив экспертизу, партнеры значительно расширят возможности и функционал ИТ-решений для цифровой трансформации бизнеса.

«Партнерство двух профессиональных команд с технологическими и индустриальными знаниями поможет клиентам реализовывать комплексные проекты цифровой трансформации и максимально эффективно решать ключевые бизнес-задачи в самых разных отраслях экономики», — заявил директор по продажам платформ блока по управлению данными ПАО «Ростелеком» Станислав Лазуков.

«Наше партнерство станет важным шагом к развитию технологических возможностей предприятий разных отраслей. С уходом иностранных вендоров рынок столкнулся с большим дефицитом экспертизы и продуктов, в том числе аналитических платформ уровня Enterprise. Мы планируем совместно заполнить этот вакуум», — отметила управляющий директор практики Applied Intelligence Axenix Лариса Малькова.

***

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 000 сотрудников.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций в России. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей

ИИ упростил решение известной задачи квантовой физики со 100 тыс. уравнений до четырех

Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP

Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг

Какие приложения могут быть созданы с помощью low-code платформ

Казначейство покупает 10 тыс. Linux-совместимых ПК для своих подразделений по всей России

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября