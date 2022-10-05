Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии

Российский ИТ-интегратор «Первый бит» открывает представительство в Медельин, столице Колумбии. FirstBit Colombia будет работать над внедрением передовых российских технологий в области автоматизации учета (ERP), роботизации бизнес-процессов (RPA), бизнес-анализа (BI) и сервиса Bitrix24 на всей территории Латинской Америки. В будущем в Колумбии откроется центр поддержки и компетенции PIX RPA, а также центр разработки и локализации продуктов «1С». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Первой на рынок Латинской Америки выводят PIX RPA, поскольку работа с ней не требует локализации под законодательство отдельной страны, и решение уже доступно для внедрения всем испаноговорящим странам. FirstBit Colombia адаптировала компоненты продукта - PIX Studio и PIX Master – для латиноамериканских компаний и записала базовый курс по программной роботизации RPA на испанском языке.

Следующим продуктом станет ERP-система 1C:Drive Colombian Edition. В октябре 2022 г. у нее выходит уже вторая версия. Третий релиз – полностью готовый к внедрению, с функционалом электронных счетов-фактур и блоком «Зарплата» – ожидается к ноябрю 2022 г.

К этому продукту уже сейчас проявляют интерес многие представители бизнеса, в том числе и из других латиноамериканских стран.

Запуск направлений Bitrix24 и PIX BI намечен на декабрь 2022 г.

«Колумбия – это одна из наиболее развитых стран южной и центральной Америки. Мы начали работу в Колумбии с мая, а с середины июня стали набирать в команду местных специалистов – программистов RPA и менеджера по продажам. Открытие бизнеса в другой стране – это всегда вызов для компаний, особенно сегодня. Однако наши продукты и поддержка команды из Колумбии и России помогли нам успешно запустить работу нового офиса и официально зарегистрировать компанию First Bit Colombia SAS. Спустя пять месяцев мы уже запускаем пилотные проекты и делаем первые продажи», – сказал Степан Чураков, руководитель офиса компании «Первый бит» в Колумбии.

На данный момент по RPA работают два партнера в Колумбии и еще три находятся на стадии подписания партнерского соглашения. Ведутся переговоры о сотрудничестве с местными партнерами 1Сi о совместных внедрениях ЕРП.

В Колумбии планируется создать центр поддержки и компетенций PIX RPA. Уже запущена местная PIX Academy, в которой специалисты могут сдать экзамен и получить сертификат о своих компетенциях в программной роботизации.

Российские программные продукты превосходят предложения местных разработчиков по качеству и функциональности, но при этом они значительно экономичнее решений таких мировых лидеров, как SAP, Oracle, UiPath или Automation Anywhere. Эти преимущества открывают российским разработчикам путь к завоеванию сегментов среднего и крупного бизнеса.

По словам представителей компании, разработка испаноязычных решений для Колумбии дает новые возможности для продвижения российских продуктов и в других испаноязычных странах – в Испании, Мексике, Гватемале, Коста-Рике, Аргентине и многих других. На испанском языке говорит более 590 миллионов человек в 21 стране мира.

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«Первый бит – российская ИТ-компания. Офисы «Первого бита» открыты в шести странах: Россия, Казахстан, ОАЭ, Белоруссия, Канада и Узбекистан. Осуществляет автоматизацию и цифровизацию бизнеса: от поставки ИТ-оборудования клиентам до работы с данными и изменения их бизнес-модели. В команде «Первого бита» работает более 6000 специалистов.