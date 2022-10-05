Процессы делопроизводства ГК «Содружество» переехали в Directum RX .

Группа компаний «Содружество» перешла на интеллектуальную систему управления цифровыми процессами и документами Directum RX. С момента внедрения в системе создано более 2500 документов и свыше 1000 задач. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В 2013 г. компания провела масштабный проект внедрения Directum 5 — в единой системе организовали электронный архив документов и выстроили ключевые бизнес-процессы.

В 2020 г. руководство компании приняло решение перейти на интеллектуальную систему управления цифровыми процессами и документами Directum RX, архитектура которой отвечает современным требованиям для создания отказоустойчивых, высокопроизводительных и безопасных корпоративных систем и соответствует всем критериям импортозамещения.

Задачи проекта: миграция данных в новую систему; настройка интеграции; модернизация процессов делопроизводства.

Перед началом работ специалисты ГК «Содружество» прошли обучение по курсу «Разработка Directum RX». Проект стартовал в 2021 г. и проходил параллельно с развитием функциональности текущей системы.

Команда проекта перенесла в новую систему информацию по контрагентам, подразделениям и другие данные. Результат — импортонезависимая система на базе Directum RX с полным набором данных для полноценной работы.

Интеграция с RabbitMQ. Программный брокер сообщений используется для взаимодействия между системами компании. На первом этапе внедрения была настроена синхронизация данных о контрагентах и центрах финансовой ответственности – информация поступает в систему из «1С».

Благодаря интеграции сотрудникам не нужно запускать задачи по замещению вручную в двух системах. При создании или изменении записи данные автоматически передаются в Directum RX.

Процессы делопроизводства в Directum RX выстроены по аналогии с Directum 5. Специалисты команды внедрения настроили дополнительные условия для создания уведомлений при отправке документов на рассмотрение.

Сейчас ключевые пользователи системы – секретари-делопроизводители. Они регистрируют входящую и исходящую корреспонденцию и отправляют документы на рассмотрение.

Андрей Сорокин, программист ЗАО «Содружество-соя»: «При планировании перехода на новую систему мы учитывали трудоемкость работ. Внедрение Directum RX началось с задач, реализация которых не требовала серьезных доработок. Благодаря такому подходу команда проекта накопила опыт в разработке и попрактиковалась перед стартом полномасштабной миграции. Уже сейчас пользователи отмечают удобный интерфейс и скорость работы новой системы».

В течение 2022 г. компания планирует перевести в систему: управление командировками и авансовыми отчетами; HR-процессы; отправку и исполнение заявок на доступ к информационным системам предприятия; согласование доверенностей на сотрудников организации.

Переход ГК «Содружество» на Directum RX завершится до конца 2023 г.

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Directum RX — флагманский продукт компании Directum. Интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами. Имеет платформу для поддержки тысяч одновременно работающих пользователей, включает готовый набор бизнес-решений для широкого спектра задач от делопроизводства и договорной работы до кадрового документооборота и долговременного архива, а также возможности гибкой доработки без программирования.

Группа компаний «Содружество» — переработчик маслосодержащих культур. Деятельность компании ориентирована на закупку зерновых и масличных культур, переработку и дистрибуцию продукции до конечного потребителя, а также предоставление широкого спектра логистических услуг