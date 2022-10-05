На рынке появилась новая отечественная платформа управления контейнерами «Штурвал»

Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» анонсировал платформу управления контейнерами «Штурвал». Об этом CNews сообщили представители компании-разработчика. Функционал созданной платформы полностью закрывает потребности крупных организаций в управлении контейнерами и отвечает их стандартам безопасности и надежности. ИТ-решение уже включено в реестр отечественного ПО.

Отечественная разработка «Штурвал» будет интересна компаниям, которые разрабатывают приложения микросервисной архитектуры, в основе которых лежат технологии контейнеризации. Эти компании находятся в поиске альтернатив контейнерным платформам зарубежных вендоров или самостоятельно поддерживаемых решений на основе Kubernetes из-за дефицита и дороговизны ИТ-специалистов, способных адаптировать, развивать и поддерживать Open Source проекты.

«Штурвал» автоматизирует управление кластерами Kubernetes — осуществляет их развертывание и управление конфигурациями, узлами и системными сервисами с учетом требований ИБ. Это позволяет быстро предоставить разработчикам необходимые сервисы, ускорить time to market, и вместе с тем сократить затраты на развитие и поддержку.

«Штурвал» работает на российских операционных системах и интегрируется с программными продуктами, используемыми в ИТ-ландшафтах крупных компаний и госорганизаций. Продукт полностью учитывает потребности крупных предприятий в контейнерной оркестрации как таковой, а также их требования к безопасности. В частности, архитектура решения изначально создавалась исходя из требований безопасного развертывания. Дополнительно для инженеров по ИБ «Штурвал» содержит инструменты для анализа конфигураций, манифестов и образов контейнеров.

«При разработке контейнерной платформы мы отталкивались в первую очередь от ожиданий заказчиков, которые уже знакомы с зарубежными аналогами. В то же время у нашей платформы есть уникальные черты, которые ставят ее на уровень выше конкурентных продуктов. Например, ряд функций, которые в других платформах реализованы сторонними инструментами, в "Штурвале" входят в базовый набор, — акцентирует Мария Беляева, директор по развитию продуктов "Лаборатории числитель". — Как вендор мы отвечаем за апробацию и работоспособность всех компонентов платформы, ее постоянное развитие и готовы обеспечить поддержку пользователю в режиме 24/7».

Платформа «Штурвал» разработана с использованием Open Source решений и содержит компоненты собственной разработки команды «Лаборатории числитель». Создание и развитие продукта выполняют инженеры и разработчики, имеющие опыт в сфере DevSecOps.

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«Лаборатория числитель» — разработчик программного обеспечения. С 2019 г. компания развивает экосистему продуктов по целому ряду направлений — контейнерной виртуализации, облачной оркестрации, промышленного интернета вещей (IIoT), компьютерного зрения, искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML), CRM и системы лояльности и пр. Участник инновационного центра «Сколково».