«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» запустила полную версию учебного курса по разработке кибериммунных решений на KasperskyOS. Программа доступна на российской образовательной платформе Stepik, сообщили CNews представители «Лаборатории Касперского». Обучение и сертификация на основе финального экзамена ― бесплатные.

Цель курса «Разработка для KasperskyOS» — познакомить разработчиков с основами создания приложений с «врожденной» защитой от большинства угроз. Также программа поможет опытным и начинающим программистам освоить навыки разработки с использованием перспективного подхода Secure by Design, который предполагает создание механизмов киберзащищенности на этапе проектирования ИТ-решений.

В некоторых странах принципы Secure by Design закреплены на уровне регуляторов. Например, агентство кибербезопасности Сингапура выпустило документ Security by Design Framework. Существует стандарт ведущей международной организации по стандартизации информационно-коммуникационных технологий ETSI ― EN 303 645 V2.1.1 ― для домашнего интернета вещей. Некоторые разработчики программного обеспечения, например AWS, применяют подход Secure by Design для своих сервисов. В концепции кибериммунитета и кибериммунной разработки «Лаборатории Касперского» подход Secure by Design является основополагающим.

Программа курса состоит из двух частей. Первая, теоретическая, знакомит слушателей с архитектурными подходами MILS и FLASK, реализованными в операционной системе KasperskyOS наряду с собственными ноу-хау «Лаборатории Касперского». Вторая часть дает практические навыки использования KasperskyOS для разработки кибербезопасных решений. Чтобы пройти курс, нужно будет скачать и установить KasperskyOS Community Edition, общедоступную версию KasperskyOS для некоммерческого использования.

Курс состоит из 25 видеоуроков, в конце каждого нужно ответить на контрольные вопросы. По окончании программы слушатели получают цифровой сертификат. Его можно добавить в резюме. Курс подойдет всем, у кого есть базовые навыки по разработке прикладного программного обеспечения на языках C или C++. Также поможет знакомство с POSIX-совместимыми ОС (например, Linux).

«Кибериммунные решения, устойчивые к большинству типов кибератак, особенно нужны в отраслях с повышенными требованиями к информационной безопасности, например, в промышленности, энергетике, государственных учреждениях, транспортной инфраструктуре. Базовые навыки, которые в будущем позволят программистам развивать компетенции разработки подобных систем, по нашей оценке, будут актуальны и для разработчиков, изучающих KasperskyOS для корпоративных целей, и для сотрудников технологических компаний, и для студентов», — отметил Александр Лифанов, один из авторов курса, менеджер по продуктам «Лаборатории Касперского».

«Этот курс ― не только наш сознательный шаг к формированию и развитию сообщества разработчиков. Это еще один способ показать преимущества операционной системы KaspreskyOS и кибериммунного подхода, ― комментирует Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS. ― Мы даем слушателям возможность понять принципы построения кибербезопасных систем, увидеть, как эти принципы реализованы в KasperskyOS, научиться разработке безопасных прикладных решений на базе KaserskyOS Community Edition. Важно, что мы создавали курс с учётом собственного опыта разработки коммерческих решений. И, конечно, это еще один шаг к кибериммунному будущему, в которое мы в "Лаборатории Касперского" безоговорочно верим».

KasperskyOS — операционная система, с помощью которой можно наделять ИТ-продукты кибериммунитетом. Такие продукты практически невозможно взломать, а подавляющее большинство типов атак на кибериммунную систему не может повлиять на выполнение ею критических функций. Решениям, построенным на KasperskyOS, не нужны дополнительные средства защиты — все необходимое уже есть внутри системы.

Среди устройств, которые уже работают на KasperskyOS, — шлюзы для интернета вещей (они помогают создавать защищенные IoT-сети и проводить цифровую трансформацию промышленности), тонкий клиент, ключевая часть решения Kaspersky Secure Remote Workspace.

KasperskyOS Community Edition (CE) — общедоступная версия KasperskyOS, предназначенная для освоения основных принципов разработки приложений под KasperskyOS. Этот дистрибутив не предназначен для коммерческого использования, но позволяет разработать полнофункциональный продукт и демонстрировать его.