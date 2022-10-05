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Импортозамещение в действии: EMILINK и «Ланит-норд» стали партнерами

Взаимодействие между представителями бизнеса в сегодняшние временя жизненно важно для экономики. Партнерские отношения российских производителей способны ускорить темпы импортозамещения. Это значимо и для государства, и для стабильного развития рынка ИТ и телекоммуникаций. Так, перспективным для ЦОДостроения в плане обеспечения российской продукцией стало сотрудничество двух фирм – группы компаний EMILINK и компании «Ланит-норд». В сентябре 2022 г. они заключили дистрибьюторский договор. «Ланит» будет реализовывать товары под брендом NTSS, который входит в ГК EMILINK. Об этом CNews сообщили представители EMILINK.

Накануне директор по развитию «Ланит-норд» Геннадий Чирков посетил Инженерно-технический центр EMILINK в Котельниках. Его встретил основатель группы компаний Андрей Зуев. Собственник EMILINK рассказал партнерам о новых решениях NTSS и продемонстрировал готовую продукцию.

«Начинали мы с производства оптических патчкордов в 2007 г. Металлообработкой занимаемся с 2012 г., в 2015 г. приступили к выпуску шкафов для ЦОДов. За семь лет, используя обратную связь от партнеров и заказчиков, серьезно их доработали, и сейчас, считаю, наш ПРОЦОД – это почти эталонный шкаф, в котором учтены все нюансы европейских аналогов и российской конъюнктуры», – отметил Андрей Зуев.

Геннадий Чирков оценил качество продукции NTSS и конкурентные преимущества группы компаний EMILINK. В их числе – производство на территории России, возможности реализовать комплексные проекты для инженерной инфраструктуры ЦОД, оптимальные цены и сроки поставок и наличие собственных складских помещений.

Сегодня EMILINK занимает одну из высших позиций среди всех представленных в России производителей СКС, а также имеет высокий рейтинг по производству серверных стоек, телекоммуникационных и серверных шкафов и различных аксессуаров к ним. По изготовлению патч-кордов компания лидирует на протяжении десяти лет. Также, эксперты называют EMILINK перспективным производителем качественного оптического кабеля.

«Ланит-норд» является производителем электрощитового оборудования и дистрибьютором ведущих мировых брендов. Компания присутствует на рынке более 10 лет и реализует продукцию по всей России. Склады находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Уфе.

Объединив усилия, EMILINK и «Ланит-норд» смогут значительно расширить представленность на территории России отечественной продукции под брендом NTSS – решений, необходимых для комплексного построения высокоскоростных сетей передачи данных.

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