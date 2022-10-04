Система мониторинга здоровья рабочих SmartTeam может измерить усталость и стресс

Комплекс SmartTeam, разработанный компанией Ctrl2GO Solutions, позволяет с помощью носимых устройств осуществлять мониторинг рабочего персонала и реализовывать различные сценарии контроля, включая контроль выполнения рабочих задач, контроль перемещений и выявление простоев. Решение также дает возможность следить за состоянием сотрудников, своевременно реагировать на ухудшение самочувствия и оперативно оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций — потери сознания, падений и т.п.

Теперь наряду с другими сценариями мониторинга SmartTeam предлагает опцию диагностики степени усталости и стресса сотрудников. Эта опция особенно актуальна для предприятий, где важно следить за состоянием работников в критических для производства точках — диспетчеров, машинистов, крановщиков, операторов техники и т.д.

Совместный проект Ctrl2GO Solutions и Петрозаводского государственного университета стартовал в 2021 г.. Несколько месяцев ученые из Управления по интонационно-производственной деятельности ПетрГУ проводили эксперименты в научных и медицинских лабораториях, создавая экспертную систему, способную неинвазивным путем наиболее точно определить состояния стресса и усталости по физиологическим показателям человека.

В исследованиях были задействованы несколько десятков добровольных участников, которые выполняли физические упражнения, тесты на внимательность, решали интеллектуальные задачи. По результатам исследований под руководством доктора медицинских наук профессора А.Ю.Мейгала осуществлялось формирование нейромоделей. Собранные данные (порядка 100 000 записей) позволили разработать две нейромодели, которые на основании измерений вариабельности ритма сердца человека определяют уровень стресса и усталости с точностью 93%.

Для сбора необходимых данных ЭКГ применяется специальное носимое устройство — умная футболка, оснащенная необходимыми сенсорами. Модель каждые 5 минут оценивает уровень стресса и усталости по 10-балльной шкале, а результат в виде отдельных виджетов выводится на основную панель управления в личном кабинете SmartTeam и приложении сотрудника.

«Благодаря успешному завершению проекта с ПетрГУ мы дополнили функционал SmartTeam третьим важнейшим направлением, обеспечив всесторонний мониторинг персонала, — говорит Александр Дмитриев, генеральный директор Ctrl2GO Solutions. — Помимо измерения эффективности использования рабочего времени и контроля соблюдения правил промышленной безопасности SmartTeam теперь анализирует состояние здоровья сотрудников, в том числе уровень усталости и стресса».

***

Ctrl2GO Solutions – разработчик и интегратор индустриальных цифровых решений. Компания создает и внедряет цифровые комплексы с применением технологий AI, IIoT и Big Data для повышения эффективности персонала, процессов и эксплуатации оборудования. Ctrl2GO Solutions входит в группу компаний Ctrl2GO, которая занимает лидирующие позиции в рейтингах российских поставщиков решений для анализа данных и включена CNews в список ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний России.