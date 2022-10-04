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«Сиссофт» поможет российским компаниям внедрить отечественные САПР-системы

«Сиссофт» получил статус фокус-партнера компании «Нанософт разработка» по линейке продуктов nanoCAD Конструкции. Теперь команда «Сиссофт» сможет оказывать клиентам комплексную квалифицированную помощь по установке, настройке и внедрению программного обеспечения от ведущего российского разработчика САПР. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

«Наши технические специалисты успешно прошли сложную аттестацию у вендора. Статус фокус-партнера позволяет нам не только консультировать и внедрять решения “Нанософт разработка”, но и обучать пользователей эффективной работе в этих программных продуктах. С нашей поддержкой российские компании смогут оперативно перейти на качественную отечественную САПР и отказаться от зарубежных аналогов ушедших из России вендоров. В будущем мы планируем получить такой же высокий статус по продуктам nanoCAD для инженерии и землеустройства», — сказала Ольга Курманова, менеджер по развитию бизнеса САПР компании «Сиссофт».

«Сиссофт» сосредоточится на поддержке следующих решений: платформа nanoCAD, «nanoCAD BIM конструкции», «nanoCAD стройплощадка» и «nanoCAD металлоконструкции». Комплекс программного обеспечения предназначен для разработки чертежей, проектирования и моделирования монолитных и сборных конструкций из металла и железобетона. Решение востребовано у проектных, инжиниринговых, строительных и промышленных компаний.

Компания «Сиссофт» в качестве авторизованного партнера плотно сотрудничает с «Нанософт разработка» с 2015 г. «Нанософт разработка» (дочерняя компания АО «Нанософт») – российский разработчик инженерных программных продуктов и точечных профессиональных решений на базе собственной платформы nanoCAD. Все решения компании включены в Единый реестр российского ПО.

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«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор. Эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Компания входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).

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