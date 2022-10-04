Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» и «НМ-тех» объединяют ресурсы

Резиденты Особой экономической зоны «Технополис Москва» АО «Микрон» и ООО «НМ-тех» подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производства на мощностях «НМ-тех». Об этом CNews сообщили представители АО «Микрон».

«Цель и безусловный приоритет – наращивание общих производственных мощностей в России. Сейчас возросший спрос превышает возможности нашей фабрики, требуется увеличить объемы выпуска», – сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

«Важно максимально быстро поставить технологию и запустить выпуск изделий – для этого у нас есть современное оборудование, высококвалифицированные кадры и технологический потенциал. Экспертиза “Микрона” позволит существенно ускорить процесс, – отметил исполнительный директор ООО «НМ- тех» Сергей Царапкин. – Мы вместе делаем общее дело чрезвычайной важности».

«Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для взаимодействия наших резидентов. Сотрудничество предприятий микроэлектронного кластера позволит существенно увеличить объем выпуска востребованной полупроводниковой продукции для всех отраслей страны», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Согласно договору, «Микрон» окажет содействие в постановке технологии и освоении таких продуктов как двухинтерфейсная (дуальная) СБИС для применения в платежных картах НСПК «Мир», интегральные микросхемы с энергонезависимой памятью для паспортно-визовых документов нового поколения с поддержкой биометрических характеристик владельца и для полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).

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ГК «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики. В 2022 г. Микрон отмечает 55-летие.

ООО «НМ-тех» – российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов. Завод обладает необходимыми инженерными коммуникациями, отвечающими международным экологическим стандартам. Общая площадь производственных помещений 43 тыс. кв. м., в том числе 7500 кв. м. чистых помещений по классу ISO 6. Цель компании – обеспечение устойчивого развития отрасли микроэлектроники в России за счет создания производственных мощностей, способных обеспечить потребности отечественных дизайн-центров по изготовлению микросхем и сформировать базовые компетенции специалистов отрасли.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для российских и иностранных инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем») составляет более 223 га. Площадь производственных корпусов – 550 тыс. кв. м. В настоящее время на территории ОЭЗ столицы локализовано более 200 компаний, в том числе высокотехнологичных предприятий фармацевтической, приборостроительной, микроэлектронной промышленности.