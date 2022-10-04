ИТ-компания «Инфосистемы джет» поддержит клиентов Zabbix в России

«Инфосистемы джет» оказывает техническую поддержку компаниям, использующим open source систему ИТ-мониторинга Zabbix. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет». Специалисты сервисного центра оптимизируют систему под нужды заказчиков, а также проводят интеграцию с другими ИТ-решениями.

Zabbix — широко используемая система с открытым исходным кодом, модульная структура которой позволяет адаптироваться практически под любые задачи мониторинга инфраструктуры. Решение обладает единой точкой управления и особенно актуально для компаний с гибридной ИТ-инфраструктурой. В новых условиях без вендорской поддержки техническое обслуживание системы оказалось затруднительным для многих компаний, так как требует специфической экспертизы и опыта.

Специалисты сервисного центра «Инфосистемы джет» разработали модели здоровья (наборы метрик, которые определяют корректность работы ИТ-сервисов) под различные СУБД, ОС, web-сервера и ПО, лежащее в основе микросервисных архитектур. Помимо программных продуктов, реализованы модели здоровья для оборудования российских и зарубежных производителей. Также инженеры ИТ-компании могут расширить функционал Zabbix под конкретные задачи клиентов с помощью дополнительных модулей, в числе которых мониторинг СХД, СРК и логов. И интегрировать эти модули с другими системами мониторинга и Service Desk.

«Мы работаем с Zabbix более 10 лет, и за это время накопили огромную базу знаний об этом продукте. Сейчас мы готовы не просто поддерживать, но и расширять возможности системы, дорабатывая ее функционал под нужды наших заказчиков», — подчеркивает Александр Казаков, заместитель руководителя направления ИТ-аутсорсинга «Инфосистемы джет».

На данный момент «Инфосистемы джет» оказывает техническую поддержку более 20 клиентам Zabbix, и спрос на эту услугу продолжает расти. ИТ-компания также проводит обучение инженеров заказчиков по работе с Zabbix.

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«Инфосистемы джет» с 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. Входит в ТОП-500 крупнейших компаний России (Expert RA, 2021 г.), ТОП-10 крупнейших ИТ-компаний (Expert RA, 2020г. ) и ТОП-5 поставщиков ИТ-услуг России (IDC, 2021 г.). Лидер на рынке ИТ-аутсорсинга в России (IDC, 2021), №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020 г.), ТОП-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020 г.).

Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная