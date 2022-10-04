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Factory5 представила сервис по анализу данных для бизнеса с помощью ИИ

Российский разработчик программного обеспечения для промышленности Factory5 объявил о запуске F5 future — облачного сервиса no-code приложений с использованием машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители Factory5. Сервис призван решать бизнес-задачи, связанные с выявлением закономерностей, прогнозированием целевых показателей, а также проверять гипотезы.

Глобальные исследования Gartner и других аналитических компаний показывают, что до 80% проектов в области ИИ не доходят до внедрения. Причинами становятся высокие трудозатраты на реализацию в совокупности со сложно прогнозируемым результатом и неочевидным или незначительным экономическим эффектом.

Сервис F5 Future от Factory5 призван ускорить проверку гипотез, повысить качество и предсказуемость результата, чтобы помочь проектным командам продемонстрировать эффективность проектов по анализу больших данных и, в дальнейшем, масштабировать этот опыт на всю организацию.

F5 Future включает в себя готовые приложения на базе алгоритмов машинного обучения, которые прогнозируют потребление топлива, классифицируют дефекты, выявляют мошеннические операции и решают другие задачи. Благодаря no-code подходу воспользоваться сервисом и получить результат всего за три шага сможет даже стажер.

«Задачи интеллектуального анализа данных зачастую требуют вовлечения команд Data Science и других сотрудников со специализированными знаниями. Их ресурс, как правило, ограничен. В некоторых организациях таких специалистов в принципе может не быть. В этих случаях, бизнес-аналитикам приходится самим проделывать большую и длительную работу, часто обучаясь по ходу проекта. F5 Future позволяет любому пользователю быстро и предсказуемо проанализировать данные благодаря интуитивно понятному интерфейсу и минимизации ручного труда. Размещение в облаке и no-code-подход позволяют сэкономить время на развертывание и дополнительную настройку», — говорит директор по продуктам Factory5 Владислав Кузьмин.

F5 Future может служить инструментом и для команд Data Science, заменяя open-source за счет сокращения времязатрат на написание кода и индивидуальную настройку программ.

«F5 Future базируется на концепции "трех шагов": загрузить данные — обучить модель –— получить результат. Приложения не требуют навыков программирования, что делает их доступными для широкой аудитории: от аналитиков до профессиональных дата-сайентистов», –— отмечает генеральный директор Factory5 Денис Касимов.

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Factory5 — российский разработчик решений для комплексного управления производственными активами и интеллектуального анализа больших данных промышленных компаний на базе технологий машинного обучения.

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