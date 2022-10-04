CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

«Диасофт» поможет автоматизировать аналитический учет ценностей и контроль их перемещения в банке

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности продукта «Учет движения ценностей», который входит в состав платформы развития Digital Q.Consumer.

Продукт предназначен для ведения аналитического учета различных видов ценностей банка. Он обеспечивает централизованный контроль перемещения ценностей как внутри банка и его структурных подразделений, так и за его пределами. Перечень видов ценностей, которые доступны к учету, постоянно дополняется. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные функции «Учета движения ценностей»

Регистрация и редактирование операций по оприходованию ценностей в хранилище, перемещению между хранилищами, выдаче ценностей из хранилища в подотчет. Поэтапное выполнение операций по передаче ценностей от одного уполномоченного работника к другому. Печать акта излишков/недостач и описей на передаваемые ценности. Подтверждение приема ценностей уполномоченными лицами. Автоматическое формирование операции с ценностями на излишек/недостачу, обнаруженную при приеме ценностей. Ведение и обновление справочника хранилищ и мест хранения ценностей. Настройки и ведение справочника видов ценностей в разрезе филиалов, мест хранения, ответственных лиц, видов ценностей, серий и номеров ценностей, с которыми работает банк. Автоматическое обновление реестра ценностей банка при проводке платежных документов, оформлении операций с наличной валютой и чеками.

Антон Шебалкин, архитектор платформы развития Digital Q.Consumer департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт»: «Конкретное место хранения и материально-ответственное лицо за хранение ценностей определяются внутренним распорядительным документом кредитной организации. Если заготовки хранятся вне хранилища ценностей под ответственностью уполномоченного сотрудника, учет приема и выдачи ведется в журнале произвольной формы. При этом за процесс движения ценностей отвечают разные специалисты. Процессы не централизованы, отсутствует система, которая помогла бы выяснить актуальное местонахождение ценности и кто именно отвечает за ее хранение. Это, к примеру, может приводить к различным ошибкам и увеличению времени доставки платежных карт получателям. Продукт “Учет движения ценностей” поможет решить эти проблемы».

Использование продукта от компании «Диасофт» позволяет повысить эффективность управления процессами движения ценностей и оформления соответствующих операций за счет их автоматизации. С помощью продукта можно в онлайн режиме контролировать остатки ценностей по местам их хранения и ответственным лицам, по видам, номерам и сериям ценностей.

Продукт «Учет движения ценностей» создан в микросервисной архитектуре, что обеспечивает его высокую производительность и линейную масштабируемость с учетом потребностей бизнеса, а также непрерывность работы без технологических окон. Средства исполнения бизнес-процессов позволяют осуществлять постоянный мониторинг производительности. «Учет движения ценностей» может быть легко интегрирован с продуктами от компании «Диасофт» и решениями других вендоров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей

ИИ упростил решение известной задачи квантовой физики со 100 тыс. уравнений до четырех

Российские наследники беглого западного ИТ-гиганта забрали к себе логистиков ушедшей из страны SAP

Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг

Какие приложения могут быть созданы с помощью low-code платформ

Казначейство покупает 10 тыс. Linux-совместимых ПК для своих подразделений по всей России

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября