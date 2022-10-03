Виртуальный консультант начал работу на сайте ЦППК

Виртуальный консультант «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) — система, которая отвечает на вопросы пользователей. В середине сентября 2022 г. компания запустила ее в собственном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», где функция получила множество положительных отзывов от пользователей. Теперь ею можно воспользоваться и на сайте ЦППК. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Консультанта можно спросить про покупку, условия, срок действия и места покупки разовых билетов. Также он расскажет про виды абонементов, особенности каждого типа, восстановление в случае утери, условия возвратов. С помощью системы можно узнать список доступных билетов по вашему маршруту и их стоимость.

Как найти виртуального консультанта на сайте компании: необходимо зайти в раздел «Помощь», далее нажать «Абонементные билеты» или «Разовые билеты» - значок помощника располагается внизу страниц.

Ранее виртуальный консультант начал работу в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Сейчас система работает в тестовом режиме. Для улучшения ее работы пассажиры могут задавать консультанту разные вопросы. Благодаря этому помощник сможет лучше разбираться и постоянно совершенствоваться.

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АО «Центральная ППК» — пригородная пассажирская компания. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2021 г. электропоезда компании перевезли более 520 млн человек. Точность исполнения графика движения - 98%. На данный момент в компании работают более 9500 сотрудников.