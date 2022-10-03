Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о внедрении систем непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения «Цельсиум» в клиническом роддоме №3 Владивостока. Датчики будут установлены во всех помещениях медицинского учреждения, где необходимо поддерживать определенный температурный режим для хранения лекарственных препаратов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в роддоме №3 будет установлено 23 умных устройства. Они помогут вести мониторинг температуры и влажности в помещениях, где хранятся лекарства, а также в процедурных кабинетах. Согласно требованиям Росздравнадзора, температура в таких помещениях должна быть не выше 25 градусов, а влажность – не более 60%. Если эти показатели отклонятся от допустимых значений, датчики «Цельсиум» моментально отправят уведомление. Таким образом, сотрудникам медицинского учреждения не нужно вручную контролировать температуру и влажность в помещениях и вести бумажные журналы.

«Датчики работающие на основе технологии интернета вещей, практически универсальны. Помимо больниц, они могут применяться в музеях, театрах, торговых точках, аптеках и еще во множестве учреждений. Так, в Нижнем Новгороде устройства используют библиотеки для сохранения книжного фонда, в федеральной розничной сети магазинов женской одежды Shatte c их помощью следят за сохранностью товара, а в Рыбинске датчики помогают сохранять экспонаты в музее. Устройства изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Кроме того, датчики не требуют проведения монтажных работ или специальных навыков для установки», – сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Современные информационные технологии действительно делают процесс организации медицинской помощи более автоматизированным и эффективным. Благодаря оптимальному техническому решению, врачи и медицинские сестры могут больше времени посвятить своим прямым обязанностям по оказанию помощи пациентам. Уверена, что установка датчиков мониторинга микроклимата поможет обеспечить еще более безопасное и комфортное пребывание пациенток в нашем учреждении, а также обеспечить сохранность лекарств», – отметила главный врач Владивостокского клинического роддома №3 Светлана Сагайдачная.

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«Цельсиум» - портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, в серверных или музеях.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.