Softline оборудовала компьютерный класс в общеобразовательной школе Сочи

В рамках благотворительной инициативы поставщик ИТ-решений и сервисов Softline оборудовал компьютерный класс в школе г. Сочи. Теперь ученики общеобразовательного учреждения смогут заниматься на уроках информатики на современном производительном оборудовании – компания Softline предоставила компьютеры собственного производства INFERIT, а также периферийное оборудование. Такая поддержка позволит школьникам освоить цифровые навыки и повысит общий уровень ИТ-грамотности детей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания предоставила оборудование в рамках реализации благотворительного образовательного проекта «База». Он организован в общеобразовательных школах на территории всей страны Фондом поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» и предпринимательским сообществом «Клуб 500». Его цель – уравнять возможности школьников из отдаленных регионов России и детей из больших городов.

Подразделение INFERIT занимается разработкой и сборкой собственного оборудования на базе современных комплектующих c 2019 г. Линейки ноутбуков, моноблоков, планшетов, серверов под брендом INFERIT (ранее Softline computers) производятся в России и совместимы с отечественными ОС. Оборудование подходит для задач любых учреждений – от крупных госкорпораций и компаний до школ.

«Softline реализует образовательные проекты уже более 10 лет. Мы хорошо знакомы с потребностями образовательных учреждений во всех субъектах Российской Федерации – школ, центров одаренных детей, ИТ-кубов, кванториумов, технопарков. Softline, как компания с высокой социальной ответственностью, стремится содействовать развитию профессиональных компетенций у детей. И мы рады, что у нас появилась возможность в рамках благотворительной инициативы оснастить компьютерный класс школы г. Сочи современным оборудованием собственного производства», – отметил представитель направления INFERIT.

«Современный образовательный процесс невозможно представить без использования информационных технологий. Мы очень признательны Softline за поддержку нашего учебного заведения. Мы рады, что наши ученики на уроках информатики будут обучаться на новых высокотехнологичных компьютерах и смогут повысить свою цифровую грамотность», – сказал представитель МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Сочи».