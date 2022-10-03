Минцифры Челябинской области, АО «Гринатом простые решения» и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и ведущими компаниями российского ИТ-рынка – АО «Гринатом простые решения» и разработчиком отечественного ПО ГК «Астра». Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Партнеры планируют совместно развивать информационно-коммуникационные технологии в регионе, применяя знания и опыт формирования эффективной системы государственного управления, а также реализовывать на территории Челябинской области образовательные, социальные и иные проекты.

Основное направление сотрудничества – импортозамещение в сфере ИТ. Планируется создать условия для эффективного информационного взаимодействия при реализации программ и проектов в этой части. Предлагается обмен опытом и знаниями между специалистами министерства и российскими разработчиками, проведение в регионе совместных семинаров и круглых столов для предприятий и учебных заведений с целью повышения уровня знаний об отечественных программных продуктах.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов: «Челябинская область входит в число регионов-лидеров по количеству развернутых импортонезависимых операционных систем, внесенных в реестр Минцифры России. На 90% рабочих мест наших госслужащих установлено отечественное программное обеспечение. Трехстороннее соглашение с компаниями ГК “Астра” и “Гринатом простые решения” направлено на создание и сопровождение службы технической поддержки, получение от нее более быстрого и эффективного отклика при внедрении операционных систем».

Коммерческий директор ГК «Астра» Антон Бугрецов: «У ГК “Астра” большой опыт реализации проектов внедрения и перевода инфраструктур на отечественные решения. Наработаны инструменты и методологии перехода, позволяющие сохранить работоспособность информационных систем даже при отсутствии прямых аналогов зарубежного ПО. У нас серьезная образовательная база – компания сотрудничает со всеми ключевыми вузами страны, проводит курсы, на которых дает знания по своему системному ПО. В компании работают лучшие ИТ-кадры страны. И мы готовы делиться своим опытом и наработками. В 2022 г. количество инсталляций ОС Astra Linux превысило 1,5 млн. Сейчас платформу успешно применяют более 12 тыс. заказчиков, среди которых государственные и коммерческие организации, госкорпорации, объекты критической информационной инфраструктуры. С Челябинской областью мы сотрудничаем не первый год. До 2020 г. на ОС Astra Linux были переведены более 1700 рабочих мест в управлениях социальной защиты населения региона, а к 2022 году уже более 2600 рабочих мест (около 90% от общего количества рабочих мест) в ведомствах области перешли на нашу отечественную ОС. Уверен, что консолидация опыта, возможностей и знаний с партнерами, поможет развитию ИТ-технологий региона и ускорит импортозамещение».

Генеральный директор АО «Гринатом простые решения» Светлана Борматова: «В атомной отрасли сформирован многолетний практический опыт импортозамещения. Разработана единая цифровая стратегия “Росатома”, включающая внутреннюю цифровизацию на базе импортонезависимых решений, ведется активная разработка собственных программных продуктов с последующим внесением в Реестр отечественного ПО. Лучшие практики и разработки атомной отрасли становятся доступны всем российским предприятиям и пользователям. В Челябинской области расположена команда специалистов по импортозамещению “Гринатом простые решения” – это квалифицированные разработчики, инженеры и специалисты по поддержке отечественного ПО. Заключенное соглашение поможет делиться и обмениваться знаниями и наработками с коллегами, а также передавать опыт будущим ИТ-специалистам».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АО «Гринатом простые решения» — 100% дочернее предприятие АО «Гринатом», входит в ГК «Росатом». Компания была основана в 2021 г. для продвижения на внешнем рынке услуг консалтинга и аутсорсинга по оптимизации и автоматизации обеспечивающих процессов, построению и развитию ОЦО, роботизации, системной интеграции, а также по импортозамещению. Представительства компании расположены в Москве, Нижнем Новгороде и Челябинске.