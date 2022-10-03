«Контур» подключил к сервису ЭДО 72% поставщиков

Больше 1000 поставщиков уже отправляют документы в адрес «Контура» в электронном формате. Все они пересылаются через сервис собственной разработки — «Контур.диадок».

С января по сентябрь 2022 г. поставщики отправили Контуру почти 120 тыс. электронных документов. Самые популярные из них — счета-фактуры, акты, УПД и счета на оплату. На них пришлось 55% электронного документооборота между Контуром и компаниями, которые поставляют продукты на кухни, книги в библиотеку, канцелярию в офисы, оказывают услуги провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Кроме поставщиков, «Контур» переводит на ЭДО клиентов и партнеров — с 2012 г. По итогам прошлого года 71% клиентов и 100% партнеров подключены к электронному документообороту.

Переводить поставщиков на ЭДО «Контур» начал в 2020 г. В 2021 г. к процессу присоединился отдел активации, который уже обладал опытом в решении подобных задач. Он был создан, чтобы помогать клиентам «Контур.диадока» подключать к ЭДО контрагентов. Отдел разрабатывает для заказчика индивидуальный план перевода на ЭДО его клиентов и поставщиков. После — обзванивает, готовит и проводит вебинары для тех, кто впервые подключается к «Диадоку».

В 2022 г. отдел активации поменял подход к переводу поставщиков — им стали предлагать подключаться к ЭДО на этапе заключения договора. Специалисты отдела связываются с поставщиком, рассказывают о преимуществах электронного документооборота, помогают зарегистрироваться и освоиться в сервисе. Практика показала, что лучший момент убедить поставщика перейти на ЭДО — на самом старте. Это помогло существенно повысить процент подключений.

Ксения Искорцева, руководитель отдела активации в «Контуре»: «“Контур делает все, чтобы обмен документами был простым и понятным для наших поставщиков. У компании нет специальных требований к документам от них: строгих форм или форматов, с которыми сложно работать. Достаточно, чтобы счета-фактуры, УПД и другие документы, для которых ФНС утвердила единый формат, соответствовали ему. Все остальные документы “Контур” принимает в той форме, которая удобна поставщику».

Для поставщиков компании отправка документов «Контуру» в сервисе ЭДО бесплатна, им не нужно покупать пакет исходящих, для работы достаточно электронной подписи. А для тех, кто хочет подключить интеграцию с учетной системой «1С», «Контур.диадок» предоставляет скидку.

В планах «Контура» — перевести на ЭДО 100% поставщиков. Специалисты отдела активации прогнозируют, что к концу 2022 г. количество поставщиков, которые отправляют документы в адрес «Контура» в электронном виде, увеличится еще на 5%. А объем документооборота вырастет на 40-50%.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.