ГК 1520 перевела на цифровое управление станцию Уссурийск Транссибирской магистрали

Станция Уссурийск Дальневосточной ЖД перешла на цифровое управление движением. Специалисты Дивизиона железнодорожной автоматики и телемеханики ГК 1520 оборудовали ее системой микропроцессорной централизации МПЦ-E собственного производства. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Теперь диспетчерский персонал сможет через компьютер управлять всеми параметрами работы объекта, стрелками и светофорами, а также регулировать маршруты поездов. Современная автоматика не только сократит интервалы движения и повысит пропускную способность линии, но и оптимизирует работу локомотивного и вагоноремонтного депо, которые находятся на станции Уссурийск.

Ранее специалисты «Бамстроймеханизации» (входит в ГК 1520) уложили на данном объекте 10 километров пути, смонтировали 43 стрелочных перевода. Затем приступили к модернизации СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки) и энергоснабжения – установили 200 металлических опор, заменили более 160 светофоров, продолжают монтаж новой контактной сети.

Станция Уссурийск – важнейшее звено по пропуску поездов к тихоокеанским портам и пограничным переходам в Китай и Северную Корею. Для формирования и обработки поездов станция имеет ключевое значение для Дальневосточной магистрали. Модернизация позволит обеспечить эффективную работу объекта при росте объемов перевозок в адрес портов Находкинского узла.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.