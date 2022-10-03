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«Диасофт» поможет автоматизировать учет и контроль рабочего времени сотрудников

Компания «Диасофт» разработала продукт «Табельный учет» для автоматизации планирования и учета рабочего времени сотрудников, работающих посменно или по гибкому графику.

Интеллектуальные алгоритмы учета, реализованные в продукте, позволяют поддерживать разнообразные варианты сменных и многосменных режимов работы, скользящие графики, требующие для соблюдения требований ТК РФ введения суммированного учета рабочего времени (СУРВ). Графики для работающих по СУРВ формируются с учетом требований ТК РФ о нормировании труда, чередовании периодов труда и отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Алексей Кудряшов, руководитель продукта «Табельный учет» департамента «Хозяйственная деятельность и HR» компании «Диасофт»: «В соответствии с ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. При этом рабочее время сотрудников с нестандартными графиками фактически может отличаться от этой недельной нормы. Поэтому в случае введения СУРВ предусмотрены учетные периоды (месяц, квартал, год), в рамках которых рабочее время может распределяться неравномерно, но в сумме не должно превышать норматив, установленный ТК РФ. На практике введение СУРВ в организации создает множество дополнительных задач, связанных с разработкой и контролем различных видов рабочих графиков, табельным учетом для корректного начисления оплаты труда. Использование продукта “Табельный учет” компании “Диасофт” позволит автоматизировать эти процессы, значительно сократить трудозатраты и минимизировать вероятность ошибок при учете рабочего времени».

Функции планирования, фактического учета и оперативного контроля времени пребывания на рабочем месте сотрудников реализованы в продукте в виде самостоятельных бизнес-процессов.

«Табельный учет» позволяет настраивать продолжительность рабочего цикла для каждого из режимов работы, производить подсчет часов сверхурочной работы в границах различных учетных периодов сотрудников для контроля законодательно установленных норм.

Основные возможности продукта

Подбор оптимальных смен для гибких режимов рабочего времени. Согласование и утверждение плана/факта рабочих графиков сотрудников. Формирование табеля учета рабочего времени по фактически отработанному времени. Проверка графиков и данных табельного учета на соответствие законодательству. Передача итоговых документов табельного учета, подписанных электронной подписью, в отдел кадров в целях кадрового учета и расчета заработной платы. Прямое использование данных табельного учета с различными графиками работы и учетными периодами в расчетах оплаты времени, отработанного сверхурочно, с возможностью вывода контрольных отчетных форм.

Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.HR, реализован в микросервисной архитектуре, что позволяет встраивать его в любой ИТ-ландшафт организации, интегрировать с решениями других вендоров с учетом особенностей технологических процессов организации.

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