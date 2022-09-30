Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований

Москва масштабирует проект по использованию сервисов искусственного интеллекта на другие регионы России — теперь благодаря столичной платформе HUB Telemed нейросети помогут анализировать лучевые исследования пациентов Ямало-Ненецкого автономного округа. К пилотному проекту уже присоединилась пять больниц, в скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

«В Москве более двух лет искусственный интеллект помогает врачам в анализе лучевых снимков: на сегодня алгоритмы обработали уже больше семи миллионов исследований по 15 различным направлениям. И теперь мы готовы масштабировать этот проект — благодаря московской платформе HUB Telemed сервисы искусственного интеллекта будут использоваться в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа. Исследования региональных клиник будут передаваться в обезличенном виде через нашу платформу для анализа нейросетями, после чего возвращаться врачу больницы для итогового описания. Специалистам ЯНАО будут доступны алгоритмы, которые применяются радиологами Москвы, в том числе комплексный сервис, который помогает определять признаки сразу семь патологий. Такие технологии не заменяют врача, но ускоряют диагностику и повышают её точность. Важно также, что мы готовы делиться накопленным опытом и открыты к сотрудничеству с другими регионами нашей страны», — сказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

После подписания соглашения о сотрудничестве московскую платформу HUB Telemed, которая предоставляет доступ к сервисам искусственного интеллекта, начали использовать пять клиник Ямало-Ненецкого автономного округа: Губкинская городская больница, Надымская центральная районная больница, Новоуренгойская центральная городская больница, Ноябрьская центральная городская больница и Салехардская окружная клиническая больница. Специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины, который работает уже 26 лет, сопровождают весь процесс и контролируют качество работы нейросетей.

«Ямал — один из первых регионов, где начали внедрять технологии искусственного интеллекта. С 2018 г. реализован проект по анализу КТ-снимков, в 2021 г. — по анализу маммографий. Новые технологии позволяют повысить качество диагностики и снизить нагрузку на врача. Специалисты Центра диагностики и телемедицины обладают уникальными компетенциями в вопросах внедрения и контроля качества работы нейросетей. Соглашением предусмотрен анализ различных видов исследований, от флюорографии до компьютерной томографии. Сейчас в проекте принимают участие уже пять ямальских больниц, в скором времени мы подключим все наши медучреждения», — отметил глава ямальского здравоохранения Сергей Новиков.

Нейросети помогают врачам находить на медицинских изображениях признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного и брюшного отделов аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, остеопороза, а также патологии легких, рак молочной железы, эмфиземы, артроза и плоскостопия. Кроме того, в столице также внедрены в работу нейросети, которые распознают на одном медицинском изображении лучевого исследования признаки сразу семи различных патологий.

«HUB Telemed появился два года назад. С его помощью врачи из других регионов могли познакомиться с работой сервисов искусственного интеллекта. Ранее HUB Telemed позволял направлять единичные исследования для обработки, сейчас это поток обезличенных медицинских изображений. Использование алгоритмов позволяет снизить нагрузку, выступает дополнительным помощником рентгенологов», — отметил директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Работа ведется в рамках Эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину, который был запущен Комплексом социального развития Москвы и городским Департаментом информационных технологий на базе столичного Центра диагностики и телемедицины. Он стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также поддержки отечественных разработчиков. Сервисы искусственного интеллекта интегрировали в Единый радиологический информационный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы столицы. Таким образом, радиологи всех медицинских учреждений Москвы, подключенных к ЕМИАС, получили возможность использовать инновационные технологии.

В Москве более 10 лет идет цифровизация системы здравоохранения, в основе этого процесса лежит единая цифровая платформа здравоохранения. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе данные о состоянии здоровья горожан находятся в единой цифровой системе и доступны в режиме онлайн как врачам, так и пациентам.