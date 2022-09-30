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Специалисты АО «НБИ» внедрили систему EMAS.TRADE для ПАО «Интер РАО».

Специалисты АО «Национальное бюро информатизации» (АО «НБИ») внедрили информационно-аналитическую систему EMAS.TRADE для оптимизации бизнес-процессов ПАО «Интер РАО» и повышения эффективности работы на энергетических рынках. Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ».

ПАО «Интер РАО» — российская публичная электроэнергетическая компания поставщик электроэнергии. Внедрение системы EMAS.TRADE позволит ей повысить эффективность работы на рынках электрической энергии и мощности за счет оптимизации бизнес-процессов и увеличить маржинальную прибыль.

Решения, реализованные в системе EMAS.TRADE: автоматизированный сбор информации из внешних источников по планируемым и фактическим результатам работы энергетических рынков, показателям эксплуатации электростанций и нормативно-справочным данным; автоматизированный сбор данных из информационных систем ПАО «Интер РАО», включая корпоративную электронную почту и файловые хранилища; сведение и обработка информации в соответствии с внутренними требованиями компании, постановлениями Правительства России, соглашениями и регламентами, действующими на энергетических рынках; автоматизированная консолидация данных, создание единого информационного пространства; автоматическое формирование и отправка макетов/уведомлений для контрагентов и инфраструктурных организаций; оперативный анализ полученных данных и построение отчетов в различных временных и объектных измерениях; быстрый доступ к информации, необходимой руководителям для оперативного принятия решений.

«Каждый проект по внедрению системы EMAS.TRADE уникален по-своему. Рад, что команда отработала в полном объеме и успешно реализовала столь масштабную задачу!», — сказал Владимир Баканов, технический директор АО «НБИ».

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АО «Национальное бюро информатизации» (АО «НБИ») — российский разработчик и интегратор программного обеспечения с опытом работы на рынке информационных технологий более 27 лет.

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