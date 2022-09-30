CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Инженеры OCS и Datark разработали доступный модульный центр обработки данных

OCS Distribution и Datark, российский производитель решений для ИТ-инфраструктуры, разработали современный модульный центр обработки данных (МЦОД), который отличается доступной ценой и быстрыми сроками производства.

Ранее компания Datark совместно с инженерами OCS уже реализовала несколько успешных проектов.

МЦОД помогает обеспечить бесперебойное функционирование расположенной в нем ИТ-инфраструктуры (вычислительного и телекоммуникационного оборудования, устройств хранения информации), а также минимизирует вредное воздействие внешней среды (как природное, так и техногенное) на установленное внутри него оборудование.

В состав инженерной инфраструктуры готового МЦОД входят следующие системы: монтажные конструкции (модули, лотки, шкафы); система электроснабжения и освещения; система кондиционирования и вентиляции; системы безопасности; система диспетчеризации DATCHECK; система автоматического газового пожаротушения.

МЦОД – это готовое к работе преднастроенное решение. Перед отгрузкой заказчику специалисты в обязательном порядке проводят тестирование всех систем. Также на продукт и компоненты в его составе действует гарантия от производителя.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Газпрома» вкладывает 100 миллионов в миграцию с американского AutoCAD на российскую САПР

Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2022

Москва потратит миллиард с лишним на экспертизу своих информсистем

Какие приложения могут быть созданы с помощью low-code платформ

Поставщик серверов на «Эльбрусах» для МВД обрушил цену 860-миллионного контракта больше, чем в 2 раза

«Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С»

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября